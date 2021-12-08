08 декабря 2021
07 декабря 2021

Источник: скандальный пермский экс-депутат едет на шоу Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, кузьмин илья
Илья Кузьмин может стать героем телешоу «Прямой эфир» Фото:

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, инсценировавший покушение на самого себя, намерен стать участником шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом URA.RU сообщил источник в политусовке Соликамска.

«Съемочная группа тв-шоу [„Прямой эфир“] работала в городе на днях, но уже вернулась в Москву. Теперь на съемки программы отправился сам Илья Кузьмин», — сообщил инсайдер. В то же время telegram-канал «Слуховой анализатор» пишет, что съемочная бригада Малахова будет работать в Соликамске сегодня, 9 декабря. Сам Кузьмин возможное участие в съемках телешоу назвал не более, чем слухами. «Слухи не всегда достоверные», — сказал он URA.RU.

В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Сейчас он добивается пересмотра уголовного дела. Жалоба Кузьмина будет рассмотрена 19 ноября Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в Челябинске.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, инсценировавший покушение на самого себя, намерен стать участником шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом URA.RU сообщил источник в политусовке Соликамска. «Съемочная группа тв-шоу [„Прямой эфир“] работала в городе на днях, но уже вернулась в Москву. Теперь на съемки программы отправился сам Илья Кузьмин», — сообщил инсайдер. В то же время telegram-канал «Слуховой анализатор» пишет, что съемочная бригада Малахова будет работать в Соликамске сегодня, 9 декабря. Сам Кузьмин возможное участие в съемках телешоу назвал не более, чем слухами. «Слухи не всегда достоверные», — сказал он URA.RU. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Сейчас он добивается пересмотра уголовного дела. Жалоба Кузьмина будет рассмотрена 19 ноября Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...