Источник: скандальный пермский экс-депутат едет на шоу Малахова

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, инсценировавший покушение на самого себя, намерен стать участником шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом URA.RU сообщил источник в политусовке Соликамска.
«Съемочная группа тв-шоу [„Прямой эфир“] работала в городе на днях, но уже вернулась в Москву. Теперь на съемки программы отправился сам Илья Кузьмин», — сообщил инсайдер. В то же время telegram-канал «Слуховой анализатор» пишет, что съемочная бригада Малахова будет работать в Соликамске сегодня, 9 декабря. Сам Кузьмин возможное участие в съемках телешоу назвал не более, чем слухами. «Слухи не всегда достоверные», — сказал он URA.RU.
В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Сейчас он добивается пересмотра уголовного дела. Жалоба Кузьмина будет рассмотрена 19 ноября Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в Челябинске.
Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, инсценировавший покушение на самого себя, намерен стать участником шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом URA.RU сообщил источник в политусовке Соликамска. «Съемочная группа тв-шоу [„Прямой эфир“] работала в городе на днях, но уже вернулась в Москву. Теперь на съемки программы отправился сам Илья Кузьмин», — сообщил инсайдер. В то же время telegram-канал «Слуховой анализатор» пишет, что съемочная бригада Малахова будет работать в Соликамске сегодня, 9 декабря. Сам Кузьмин возможное участие в съемках телешоу назвал не более, чем слухами. «Слухи не всегда достоверные», — сказал он URA.RU. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Сейчас он добивается пересмотра уголовного дела. Жалоба Кузьмина будет рассмотрена 19 ноября Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в Челябинске.