Пермский экс-депутат требует отмены приговора о покушении на себя

Илья Кузьмин считает приговор несправедливым Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший депутат пермского заксобрания Илья Кузьмин из Соликамска, который был наказан за заявление о покушении на его жизнь, подал иск в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск). Мужчина просит отменить приговор. Такие данные содержатся на официальном сайте суда.

«Дата поступления: 1 ноября 2021 года. Суд первой инстанции — Соликамский городской суд Пермского края. Вид обжалуемого судебного акта — приговор или иное судебное решение по существу дела. Кузьмин Илья Павлович, УК РФ статья 306 часть 3. Рассмотрение жалобы — 19 января 2022 года», — говорится на сайте суда.

Ранее сообщалось, что Кузьмин, который в феврале 2019 года заявил, что на него совершено покушение с применением огнестрельного оружия, был арестован в июне того же года. В КПРФ, где состоял обвиняемый, на тот момент отмечали, что будут защищать и поддерживать его любыми способами.

Он уже отбыл за решеткой полтора года из трех и вышел на свободу в 2020 году. Приговор вынес Соликамский городской суд, однако депутат по-прежнему не согласен с этим наказанием и хочет, чтобы его оправдали. Сначала Кузьмин находился в пермской исправительной колонии №29 полтора года, после чего наказание было изменено на ограничение свободы с отбыванием дома.