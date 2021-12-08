08 декабря 2021

Экс-депутат Екатеринбурга рассказал, как погибла его семья в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, фура, грузоперевозки, дальнобойщик, доставка грузов, грузовой автомобиль, дальнобой
Дочь Головина попала в ДТП, когда пыталась объехать фуру Фото:

Родственники экс-депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина погибли в ДТП, когда его дочь, находясь за рулем Kia Rio, попыталась объехать грузовик. Об этом он написал в своем facebook-аккаунте.

«Перед ними шла фура. Катя выехала, увидела фары встречного микроавтобуса Hyundai и попыталась уйти в свой ряд, повернув руль вправо. Видимо, попыталась выровнять авто, тут же крутнув его влево. Слишком резко», — написал Головин.

Водитель авто, с которым столкнулась дочь экс-депутата, сломал руку. Никто из находящихся в Kia Rio не выжил, хотя ребенок был в детском кресле, и сработала подушка безопасности.

Головин попросил подписчиков помочь деньгами на перевозку тел дочери, зятя и внучки в Екатеринбург. Он призвал быть осторожнее на дороге.

Авария, в которой погибла семья депутата, произошла в Вологодской области 6 декабря. Причиной стал выезд на полосу встречного движения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родственники экс-депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина погибли в ДТП, когда его дочь, находясь за рулем Kia Rio, попыталась объехать грузовик. Об этом он написал в своем facebook-аккаунте. «Перед ними шла фура. Катя выехала, увидела фары встречного микроавтобуса Hyundai и попыталась уйти в свой ряд, повернув руль вправо. Видимо, попыталась выровнять авто, тут же крутнув его влево. Слишком резко», — написал Головин. Водитель авто, с которым столкнулась дочь экс-депутата, сломал руку. Никто из находящихся в Kia Rio не выжил, хотя ребенок был в детском кресле, и сработала подушка безопасности. Головин попросил подписчиков помочь деньгами на перевозку тел дочери, зятя и внучки в Екатеринбург. Он призвал быть осторожнее на дороге. Авария, в которой погибла семья депутата, произошла в Вологодской области 6 декабря. Причиной стал выезд на полосу встречного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...