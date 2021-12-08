Экс-депутат Екатеринбурга рассказал, как погибла его семья в ДТП

Дочь Головина попала в ДТП, когда пыталась объехать фуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родственники экс-депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина погибли в ДТП, когда его дочь, находясь за рулем Kia Rio, попыталась объехать грузовик. Об этом он написал в своем facebook-аккаунте.

«Перед ними шла фура. Катя выехала, увидела фары встречного микроавтобуса Hyundai и попыталась уйти в свой ряд, повернув руль вправо. Видимо, попыталась выровнять авто, тут же крутнув его влево. Слишком резко», — написал Головин.

Водитель авто, с которым столкнулась дочь экс-депутата, сломал руку. Никто из находящихся в Kia Rio не выжил, хотя ребенок был в детском кресле, и сработала подушка безопасности.

Головин попросил подписчиков помочь деньгами на перевозку тел дочери, зятя и внучки в Екатеринбург. Он призвал быть осторожнее на дороге.

Авария, в которой погибла семья депутата, произошла в Вологодской области 6 декабря. Причиной стал выезд на полосу встречного движения.