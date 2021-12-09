В Челябинске продают самую дорогую голубую ель в стране

За новогоднее дерево просят 1,1 млн рублей (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В преддверии новогодних праздников в Челябинске выставили на продажу голубую ель по баснословной цене. Собственник просит за 20-метровую ель 1 млн 100 тысяч рублей. Челябинская елка попала в топ самых дорогих деревьев в стране, выставленных на продажу.

«Продам шикарную голубую ель. Около 20 метров в высоту. Не из питомника. Здоровая, красивая, выращенная в нашем климате. Цена за ель — 1 млн 100 тысяч рублей», — написала продавец на сайте «Авито».

Из объявления следует, что голубая ель растет на одном из приусадебных участков в Ленинском районе Челябинска. По данным интернет-сервиса «Авито», челябинское дерево занимает четвертое место в стране среди самых дорогих голубых елей.

Рейтинг самых дорогих деревьев возглавила голубая ель из деревни Посохова, в Тюменской области. Тюменцы просят за свою 40-летнею елку 5 млн рублей. Столько же просят за свою приусадебную голубую ель жители Оренбургской области из села Подгородняя Покровка.

На третьем месте разместилась голубая ель с площади Ленина в Пятигорске — за нее хотят 1 млн 900 тысяч рублей. В соседней Свердловской области за самую дорогую голубую ель просят всего 90 тысяч рублей. А в Кургане продают трехметровые голубые ели за 8 тысяч 500 рублей.

Высота челябинской ели около 20 метров Фото: скрин с сайта Avito