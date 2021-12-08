Аналитики нашли замену нефти и газу для экономики ХМАО

09 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что развитие водородной энергетики заменит нефть Фото: Алексей Андронов © URA.RU Развитие водородной энергетики может стать заменой добычи нефти и газа для экономики Югры к 2050 году. Об этом на заседании совета при правительстве ХМАО по реализации инвестиционных проектов заявил директор «Центра перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» Марат Сафиуллин, передает корреспондент URA.RU. «На первое место с точки зрения своей теплотворности и технологической мощности выходит новый чистый элемент — это водород. Но самая главная проблема — как его накопить, передать и как использовать действующую инфраструктуру, имеются в виду продуктонефтепроводы, для его доставки до конечных пользователей. Те компетенции, которые есть у Югры, мы предлагаем закрепить в форме и виде чистых новых элементов энергии», — заявил Сафиуллин. Он также уточнил, что Томская и Тюменская области уже начали формировать научные лаборатории и реализовать проект в этом направлении. Специалист в области оценки инвестиционных проектов, глава компании «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых, которого югорские власти привлекли для реализации инвестиционной стратегии ХМАО, также оказался солидарен с этим мнением. В своем докладе он отметил, что развитие низкоуглеродноых проектов имеет большой потенциал для региона. Здесь сосредоточены нефтяные компании, которые умеют работать с нефтехимией и газохимией, умеют работать с недрами. Первые шаги уже делаются, это, например, центр углеродных данных на основе Югорского университета. Эти направления должны развиваться. На ближайшие 3-5, может быть семь лет основная задача сформировать научную и технологическую базу для будущих инвестпроектов», — считает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что на заседании инвестсовета ХМАО окружные власти обсуждали стратегию развития региона до 2050 года. Свою оценку содержания документа дал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Развитие водородной энергетики может стать заменой добычи нефти и газа для экономики Югры к 2050 году. Об этом на заседании совета при правительстве ХМАО по реализации инвестиционных проектов заявил директор «Центра перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» Марат Сафиуллин, передает корреспондент URA.RU. «На первое место с точки зрения своей теплотворности и технологической мощности выходит новый чистый элемент — это водород. Но самая главная проблема — как его накопить, передать и как использовать действующую инфраструктуру, имеются в виду продуктонефтепроводы, для его доставки до конечных пользователей. Те компетенции, которые есть у Югры, мы предлагаем закрепить в форме и виде чистых новых элементов энергии», — заявил Сафиуллин. Он также уточнил, что Томская и Тюменская области уже начали формировать научные лаборатории и реализовать проект в этом направлении. Специалист в области оценки инвестиционных проектов, глава компании «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых, которого югорские власти привлекли для реализации инвестиционной стратегии ХМАО, также оказался солидарен с этим мнением. В своем докладе он отметил, что развитие низкоуглеродноых проектов имеет большой потенциал для региона. Здесь сосредоточены нефтяные компании, которые умеют работать с нефтехимией и газохимией, умеют работать с недрами. Первые шаги уже делаются, это, например, центр углеродных данных на основе Югорского университета. Эти направления должны развиваться. На ближайшие 3-5, может быть семь лет основная задача сформировать научную и технологическую базу для будущих инвестпроектов», — считает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что на заседании инвестсовета ХМАО окружные власти обсуждали стратегию развития региона до 2050 года. Свою оценку содержания документа дал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.