Под Екатеринбургом 4-летний малыш сгорел, пока родители работали

Следователи ищут очевидцев происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Шувакиш (Свердловская область) четырехлетний мальчик сгорел, когда играл со спичками и устроил пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Предположительно, во время игры со спичками в доме возник пожар, в результате которого несовершеннолетний погиб. Ребенок спрятался под кроватью, там его тело и было обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы. Отец и мать ребенка при этом были на работе. Они не состоят на учете социальных служб. Прокуратура начала проверку инцидента.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что специалисты проводят экспертизы и ищут очевидцев события. Позже будет установлена точная причина смерти ребенка.

«Сообщение об обнаружении четырех мальчика поступило от бригады скорой помощи в 15:10 часов. Врачи уже были бессильны спасти малыша», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. На место происшествия выезжали сотрудники дежурной части екатеринбургской полиции.