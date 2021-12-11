ЦБ взял под свой контроль ситуацию в проблемном пермском банке

13 декабря 2021 в 12:33 Размер текста - 17 +

Бывшее руководство «Проинвестбанка» считает, что у ЦБ не было необходимости банкротить банк Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Непосредственным управлением пермского «Проинвестбанка» займется Центробанк России. Приказ об изменении состава временной администрации по управлению банком опубликован финансовым регулятором на минувшей неделе. Об этом сообщил URA.RU бывший председатель правления «Проинвестбанка» Александр Воронцов. «Приказ по управлению „Проинвестбанком“ опубликован на сайте ЦБ, данная информация была доведена до членов коллектива. Теперь банком управляют представители центрального аппарата Центробанка, а не Уральского ГУ ЦБ», — пояснил Воронцов. Одновременно с этим в деле о банкротстве «Проинвестбанка», которое рассматривается в арбитражном суде Прикамья, появилось заключение судебного эксперта. Согласно ему, необходимо банку сформировать резерв в сумме 85, а не 322 млн рублей, как утверждалось временной администрацией. В апреле ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка», а затем — обратился в суд о признании его банкротом. По мнению финрегулятора, банк завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Бывшее руководство пермского банка не согласно с выводами ЦБ. Оно отмечает, что активы банка превышают пассивы на 230 млн рублей и вместо иска на банкротство Центробанк должен был подать иск на ликвидацию учреждения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Непосредственным управлением пермского «Проинвестбанка» займется Центробанк России. Приказ об изменении состава временной администрации по управлению банком опубликован финансовым регулятором на минувшей неделе. Об этом сообщил URA.RU бывший председатель правления «Проинвестбанка» Александр Воронцов. «Приказ по управлению „Проинвестбанком“ опубликован на сайте ЦБ, данная информация была доведена до членов коллектива. Теперь банком управляют представители центрального аппарата Центробанка, а не Уральского ГУ ЦБ», — пояснил Воронцов. Одновременно с этим в деле о банкротстве «Проинвестбанка», которое рассматривается в арбитражном суде Прикамья, появилось заключение судебного эксперта. Согласно ему, необходимо банку сформировать резерв в сумме 85, а не 322 млн рублей, как утверждалось временной администрацией. В апреле ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка», а затем — обратился в суд о признании его банкротом. По мнению финрегулятора, банк завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Бывшее руководство пермского банка не согласно с выводами ЦБ. Оно отмечает, что активы банка превышают пассивы на 230 млн рублей и вместо иска на банкротство Центробанк должен был подать иск на ликвидацию учреждения.