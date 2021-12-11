11 декабря 2021
10 декабря 2021

Пермский таксист, устроивший ДТП со скорой, получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В день ДТП таксист был пьян Фото:

Водитель такси, столкнувшийся с автомобилем скорой помощи в Соликамске (Пермский край), получил срок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю на своем сайте. Следователи также выяснили, что таксист во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба. Также осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством 2 года и 6 месяцев.

Следствие установило, что в июле этого года водитель такси «Лада-Гранта», проезжая по второстепенной полосе разогнался до скорости 130 км/ч, не смог оценить ситуацию на одном из перекрестков и не пропустил «скорую помощь». Из-за этого произошло столкновение, в котором пострадали 6 человек. Также следствием было установлено, что таксист в тот день был в состоянии алкогольного опьянения.

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Водитель такси, столкнувшийся с автомобилем скорой помощи в Соликамске (Пермский край), получил срок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю на своем сайте. Следователи также выяснили, что таксист во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. «Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба. Также осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством 2 года и 6 месяцев. Следствие установило, что в июле этого года водитель такси «Лада-Гранта», проезжая по второстепенной полосе разогнался до скорости 130 км/ч, не смог оценить ситуацию на одном из перекрестков и не пропустил «скорую помощь». Из-за этого произошло столкновение, в котором пострадали 6 человек. Также следствием было установлено, что таксист в тот день был в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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