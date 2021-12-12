Из екатеринбургской ГИБДД ушла главная пиарщица

Руководитель отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу Любовь Файзулина перешла в отдел участковых уполномоченных УМВД города. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Я ухожу из отдела пропаганды. Решила поменять сферу деятельности», — рассказала Файзулина. Она не уточнила, кто займет ее место. Ее коллега Наталья Лесникова уволилась летом. Файзулина ушла со своего поста в звании капитана полиции. Она комментировала дорожно-транспортные происшествия в городе, а также выступала на радио и телевидении.