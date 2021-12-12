Из екатеринбургской ГИБДД ушла главная пиарщица

Любовь Файзулина ушла с должности в звании капитана полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Руководитель отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу Любовь Файзулина перешла в отдел участковых уполномоченных УМВД города. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Я ухожу из отдела пропаганды. Решила поменять сферу деятельности», — рассказала Файзулина. Она не уточнила, кто займет ее место. Ее коллега Наталья Лесникова уволилась летом.

Файзулина ушла со своего поста в звании капитана полиции. Она комментировала дорожно-транспортные происшествия в городе, а также выступала на радио и телевидении.