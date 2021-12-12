12 декабря 2021
11 декабря 2021

Из екатеринбургской ГИБДД ушла главная пиарщица

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, полиция, капитан полиции
Любовь Файзулина ушла с должности в звании капитана полиции Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Руководитель отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу Любовь Файзулина перешла в отдел участковых уполномоченных УМВД города. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Я ухожу из отдела пропаганды. Решила поменять сферу деятельности», — рассказала Файзулина. Она не уточнила, кто займет ее место. Ее коллега Наталья Лесникова уволилась летом.

Файзулина ушла со своего поста в звании капитана полиции. Она комментировала дорожно-транспортные происшествия в городе, а также выступала на радио и телевидении.

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Руководитель отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу Любовь Файзулина перешла в отдел участковых уполномоченных УМВД города. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Я ухожу из отдела пропаганды. Решила поменять сферу деятельности», — рассказала Файзулина. Она не уточнила, кто займет ее место. Ее коллега Наталья Лесникова уволилась летом. Файзулина ушла со своего поста в звании капитана полиции. Она комментировала дорожно-транспортные происшествия в городе, а также выступала на радио и телевидении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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