Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой начал шутить. Видео встречи размещено на официальной странице КПРФ в соцсети «ВКонтакте».
«Татьяна Алексеевна, мы рады вас приветствовать. Вот, почетное место (справа — ред.). Если бы вы были с левым уклоном, я бы вас сюда посадил (слева — ред.), но вы с правым… », — сказал Зюганов Голиковой.
Отреагировала ли Голикова на шутку Зюганова — непонятно. Она была в медицинской маске.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой начал шутить. Видео встречи размещено на официальной странице КПРФ в соцсети «ВКонтакте». «Татьяна Алексеевна, мы рады вас приветствовать. Вот, почетное место (справа — ред.). Если бы вы были с левым уклоном, я бы вас сюда посадил (слева — ред.), но вы с правым… », — сказал Зюганов Голиковой. Отреагировала ли Голикова на шутку Зюганова — непонятно. Она была в медицинской маске.