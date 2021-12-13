Зюганов пошутил над Голиковой. Видео

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Зюганов решил проявить чувство юмора Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой начал шутить. Видео встречи размещено на официальной странице КПРФ в соцсети «ВКонтакте».

«Татьяна Алексеевна, мы рады вас приветствовать. Вот, почетное место (справа — ред.). Если бы вы были с левым уклоном, я бы вас сюда посадил (слева — ред.), но вы с правым… », — сказал Зюганов Голиковой.

Отреагировала ли Голикова на шутку Зюганова — непонятно. Она была в медицинской маске.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой начал шутить. Видео встречи размещено на официальной странице КПРФ в соцсети «ВКонтакте». «Татьяна Алексеевна, мы рады вас приветствовать. Вот, почетное место (справа — ред.). Если бы вы были с левым уклоном, я бы вас сюда посадил (слева — ред.), но вы с правым… », — сказал Зюганов Голиковой. Отреагировала ли Голикова на шутку Зюганова — непонятно. Она была в медицинской маске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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