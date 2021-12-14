14 декабря 2021

В пермской больнице умер акушер-гинеколог

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, венок, могилы, кладбище
Прощание с Владимиром Кузнецовым состоится 16 декабря Фото:

В Перми скончался врач, акушер-гинеколог городской клинической больницы №4 Владимир Кузнецов. Это произошло прямо в медучреждении, сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края.

«14 декабря остановилось сердце Владимира Аркадьевича Кузнецова, врача, акушера-гинеколога ГКБ №4. Это случилось в родной больнице, которой он отдал больше 30 лет своей жизни», — говорится на сайте ведомства.

В минздраве отмечают высокий профессионализм врача. При непосредственном участии Кузнецова и под его руководством проводились самые сложные операции. Церемония прощания состоится 16 декабря с 14.30 на ул. Старцева, 61.

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В Перми скончался врач, акушер-гинеколог городской клинической больницы №4 Владимир Кузнецов. Это произошло прямо в медучреждении, сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края. «14 декабря остановилось сердце Владимира Аркадьевича Кузнецова, врача, акушера-гинеколога ГКБ №4. Это случилось в родной больнице, которой он отдал больше 30 лет своей жизни», — говорится на сайте ведомства. В минздраве отмечают высокий профессионализм врача. При непосредственном участии Кузнецова и под его руководством проводились самые сложные операции. Церемония прощания состоится 16 декабря с 14.30 на ул. Старцева, 61.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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