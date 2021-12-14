В пермской больнице умер акушер-гинеколог

В Перми скончался врач, акушер-гинеколог городской клинической больницы №4 Владимир Кузнецов. Это произошло прямо в медучреждении, сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края.
«14 декабря остановилось сердце Владимира Аркадьевича Кузнецова, врача, акушера-гинеколога ГКБ №4. Это случилось в родной больнице, которой он отдал больше 30 лет своей жизни», — говорится на сайте ведомства.
В минздраве отмечают высокий профессионализм врача. При непосредственном участии Кузнецова и под его руководством проводились самые сложные операции. Церемония прощания состоится 16 декабря с 14.30 на ул. Старцева, 61.
В Перми скончался врач, акушер-гинеколог городской клинической больницы №4 Владимир Кузнецов. Это произошло прямо в медучреждении, сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края. «14 декабря остановилось сердце Владимира Аркадьевича Кузнецова, врача, акушера-гинеколога ГКБ №4. Это случилось в родной больнице, которой он отдал больше 30 лет своей жизни», — говорится на сайте ведомства. В минздраве отмечают высокий профессионализм врача. При непосредственном участии Кузнецова и под его руководством проводились самые сложные операции. Церемония прощания состоится 16 декабря с 14.30 на ул. Старцева, 61.