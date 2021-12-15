Выборы в Заксобрание Пермского края обошлись в сотни миллионов

На проведении выборов удалось даже сэкономить Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Избирательная комиссия Пермского края одобрила отчет о расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Заксобрания 4-го созыва. Согласно подсчетам, на выборы в региональный парламент было потрачено 243 млн руб.

«Более трех четвертей общей суммы затраченных средств были направлены на оплату труда 15,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Кроме того, существенный объем средств был израсходован на оснащение избирательных участков средствами видеонаблюдения (ими на прошедших выборах были оборудованы все постоянные УИК), приобретение средств индивидуальной защиты, информирование избирателей, использование и эксплуатацию средств КОИБ», — сообщили URA.RU в крайизбиркоме.

Всего на выборы депутатов ЗС было запланировано 248,8 млн руб. Из них 5,8 млн удалось сэкономить по итогам торгов и вернуть в бюджет. В проверке расходов участвовали представители правоохранительных, надзорных и финансовых структур. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено, говорят в избиркоме.

Все документы переданы в Заксобрание. Таким образом, выборы депутатов регионального парламента считаются официально завершенными. В дни голосования 17—19 сентября в Пермском крае выбирали депутатов Госдумы, ЗС и Пермской гордумы. Ранее URA.RU cообщало, что расходы на избирательную кампанию в Госдуму в Пермском крае составили почти 300 млн руб.