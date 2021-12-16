Жителям ХМАО вдвое подняли штрафы за фейерверки

17 декабря 2021 в 10:51 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за противопожарного режима увеличат сумму штрафов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках противопожарного режима, который власти ХМАО ввели на территории региона с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, размер штрафов за нарушения пожарной безопасности увеличится приблизительно в два раза. При этом основным источником пожаров в Новый год является пиротехника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Согласно кодексу административных правонарушений, нарушение пожарной безопасности в период особого режима, одним из пунктов, предусматривает увеличение штрафа. Кроме того, противопожарный режим исключает возможность предупреждения как наказания, любые нарушения будут наказываться штрафом», — сказали в пресс-службе. Таким образом, штраф для жителей региона вырастет с 2-3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц с 6-15 до 30, а для предпринимателей с 20-30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица будут наказываться штрафом до 400 тысяч рублей вместо 200. В МЧС добавили, что одной из основных причин пожаров в Новый год, является пиротехника. Во время заседания комиссии по ЧС начальник главного управления МЧС по ХМАО Петр Кугуй заявил, что по местам торговли пиротехникой в регионе будут проходить рейды совместно с сотрудниками МЧС, полиции, Росгвардии и представителями органов местного самоуправления. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В рамках противопожарного режима, который власти ХМАО ввели на территории региона с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, размер штрафов за нарушения пожарной безопасности увеличится приблизительно в два раза. При этом основным источником пожаров в Новый год является пиротехника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Согласно кодексу административных правонарушений, нарушение пожарной безопасности в период особого режима, одним из пунктов, предусматривает увеличение штрафа. Кроме того, противопожарный режим исключает возможность предупреждения как наказания, любые нарушения будут наказываться штрафом», — сказали в пресс-службе. Таким образом, штраф для жителей региона вырастет с 2-3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц с 6-15 до 30, а для предпринимателей с 20-30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица будут наказываться штрафом до 400 тысяч рублей вместо 200. В МЧС добавили, что одной из основных причин пожаров в Новый год, является пиротехника. Во время заседания комиссии по ЧС начальник главного управления МЧС по ХМАО Петр Кугуй заявил, что по местам торговли пиротехникой в регионе будут проходить рейды совместно с сотрудниками МЧС, полиции, Росгвардии и представителями органов местного самоуправления.