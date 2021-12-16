Решение о вакцинации студентов в Свердловской области принято 17 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение свердловского Роспотребнадзора об обязательной вакцинации студентов в регионе вызвало вопросы у пользователей Telegram. Свои комментарии они оставляли под сообщениями о решении ведомства.

Одни обратили внимание на сложный организационный вопрос. «Как университет планирует привить бюджетников и контрактников, очников и заочников», — пишет Антон Заплатин под сообщением в официальном telegram-канале УрФУ. Другие — не понимают, будут ли отчислять из-за отказа от вакцинации. «А что меня отчислят, да?» — возмущается студент.

Нашлись и те, кто не понимает негодование других и призывают прививаться. «Это правильно, что ввели. Я могу быть спокойным, что вокруг меня не будет болеющих ковидом», — полагает анонимный пользователь. «Государство не заинтересовано в распространении заразы», — успокаивает пользователь под ником Брандмауэр в telegram-канале «Екатское чтиво».

Корреспондент URA.RU направил запросы в оперштаб Свердловской области, а также в вузы региона с просьбой прокомментировать решение областного Роспотребнадзора. На момент публикации новости ответов не было.

Роспотребнадзор 17 декабря опубликовал на своем сайте документ, в котором указано, что студенты Свердловской области оказались в списке для обязательной вакцинации от коронавируса. Причиной стало в частности то, что студенты являются наиболее социально активными. Совершеннолетних студентов обязали привиться первым компонентом до 1 февраля 2022 года, а вторым — до марта. Свердловская область стала 17-м регионом, где ввели обязательную вакцинацию студентов.

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