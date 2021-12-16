Главное украшение — большая елка стоит на эспланаде Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

К новому году по всей Перми стали появляться украшения. На улицах появились светящиеся фигуры, елки, украшения, открылись ледовые городки. Гуляя по городу, можно найти огромные фигуры снегурочки, пегаса, высокие елки, деревья из шаров и многое другое. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Перми к празднику.

В центре на эспланаде стоит главная елка города Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Так главное украшение Перми выглядит днем Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Такую светящуюся Снегурочку можно встретить на улицах города Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Большую елку поставили также и у ДК Соладтова Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Не забыли и про шарик Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Яркий подсвеченный Компрос Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В центре Перми по улице Ленина жители города могут пройтись под светящейся аркой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Деревья города украшают огромными светящимися шарами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Так выглядит украшенный фасад здания «ЛУКОЙЛа» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Елка из шаров у «Дома Советов» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Такой пегас красуется недалеко от центра Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руки держат земной шар, который уже покрыт настоящей снежной шапкой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU