16 декабря 2021

На Новый год Пермь украсили фигурами, елками и шарами. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогоднее оформление города. Пермь, елка, новогодняя елка, новогоднее оформление
Главное украшение — большая елка стоит на эспланаде Фото:

К новому году по всей Перми стали появляться украшения. На улицах появились светящиеся фигуры, елки, украшения, открылись ледовые городки. Гуляя по городу, можно найти огромные фигуры снегурочки, пегаса, высокие елки, деревья из шаров и многое другое. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Перми к празднику.

Новогоднее оформление города. Пермь
В центре на эспланаде стоит главная елка города
Фото:
Виды города. Пермь
Так главное украшение Перми выглядит днем
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Такую светящуюся Снегурочку можно встретить на улицах города
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Большую елку поставили также и у ДК Соладтова
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Не забыли и про шарик
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Яркий подсвеченный Компрос
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
В центре Перми по улице Ленина жители города могут пройтись под светящейся аркой
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Деревья города украшают огромными светящимися шарами
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Так выглядит украшенный фасад здания «ЛУКОЙЛа»
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Елка из шаров у «Дома Советов»
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Такой пегас красуется недалеко от центра Перми
Фото:
Новогоднее оформление города. Пермь
Руки держат земной шар, который уже покрыт настоящей снежной шапкой
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К новому году по всей Перми стали появляться украшения. На улицах появились светящиеся фигуры, елки, украшения, открылись ледовые городки. Гуляя по городу, можно найти огромные фигуры снегурочки, пегаса, высокие елки, деревья из шаров и многое другое. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Перми к празднику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...