К новому году по всей Перми стали появляться украшения. На улицах появились светящиеся фигуры, елки, украшения, открылись ледовые городки. Гуляя по городу, можно найти огромные фигуры снегурочки, пегаса, высокие елки, деревья из шаров и многое другое. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Перми к празднику.
К новому году по всей Перми стали появляться украшения. На улицах появились светящиеся фигуры, елки, украшения, открылись ледовые городки. Гуляя по городу, можно найти огромные фигуры снегурочки, пегаса, высокие елки, деревья из шаров и многое другое. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Перми к празднику.