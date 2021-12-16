16 декабря 2021

Главе ХМАО подарили скейт и научили стоять на нем и самокате. Фото, видео

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Сургутяне научили губернатора Югры Наталью Комарову стоять на скейтборде Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время встречи с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab и руководителями креативного кластера «Спортзавод» в Сургуте получила в подарок скейтборд и научилась стоять на нем и самокате. Соответствующее видео было размещено в официальном аккуанте губернатора в соцсети Instagram.

«Встретилась с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab, руководителями креативного кластера „Спортзавод“ Владиславом Ивановым и Александром Посоховым, куратором проекта Ольгой Сидоровой. Проект сургутян занял 14 место среди 25 тысяч участников на форуме „Сильные идеи для нового времени“, был рекомендован для тиражирования, а также вошел в топ-10 финалистов программы АСИ РФ „Rurban Creative Lab“», — пояснила Комарова в своей публикации.

Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, организаторы приняли решение подарить скейтборд губернатору. Во время командировки глава региона также провела ряд встреч. В том числе, с участниками долевого строительства проблемных домов и председателем АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуардом Логиновым. Также Комарова поздравила юных сургутян с наступающим Новым годом и приняла участие в общественном обсуждении проектов развития Сургута и Нижневартовска.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время встречи с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab и руководителями креативного кластера «Спортзавод» в Сургуте получила в подарок скейтборд и научилась стоять на нем и самокате. Соответствующее видео было размещено в официальном аккуанте губернатора в соцсети Instagram. «Встретилась с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab, руководителями креативного кластера „Спортзавод“ Владиславом Ивановым и Александром Посоховым, куратором проекта Ольгой Сидоровой. Проект сургутян занял 14 место среди 25 тысяч участников на форуме „Сильные идеи для нового времени“, был рекомендован для тиражирования, а также вошел в топ-10 финалистов программы АСИ РФ „Rurban Creative Lab“», — пояснила Комарова в своей публикации. Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, организаторы приняли решение подарить скейтборд губернатору. Во время командировки глава региона также провела ряд встреч. В том числе, с участниками долевого строительства проблемных домов и председателем АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуардом Логиновым. Также Комарова поздравила юных сургутян с наступающим Новым годом и приняла участие в общественном обсуждении проектов развития Сургута и Нижневартовска. Публикация от Наталья Комарова (@nv__komarova)
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