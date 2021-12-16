Главе ХМАО подарили скейт и научили стоять на нем и самокате. Фото, видео

17 декабря 2021 в 19:56 Размер текста - 17 +

Сургутяне научили губернатора Югры Наталью Комарову стоять на скейтборде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время встречи с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab и руководителями креативного кластера «Спортзавод» в Сургуте получила в подарок скейтборд и научилась стоять на нем и самокате. Соответствующее видео было размещено в официальном аккуанте губернатора в соцсети Instagram. «Встретилась с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab, руководителями креативного кластера „Спортзавод“ Владиславом Ивановым и Александром Посоховым, куратором проекта Ольгой Сидоровой. Проект сургутян занял 14 место среди 25 тысяч участников на форуме „Сильные идеи для нового времени“, был рекомендован для тиражирования, а также вошел в топ-10 финалистов программы АСИ РФ „Rurban Creative Lab“», — пояснила Комарова в своей публикации. Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, организаторы приняли решение подарить скейтборд губернатору. Во время командировки глава региона также провела ряд встреч. В том числе, с участниками долевого строительства проблемных домов и председателем АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуардом Логиновым. Также Комарова поздравила юных сургутян с наступающим Новым годом и приняла участие в общественном обсуждении проектов развития Сургута и Нижневартовска. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Комарова (@nv__komarova) Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время встречи с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab и руководителями креативного кластера «Спортзавод» в Сургуте получила в подарок скейтборд и научилась стоять на нем и самокате. Соответствующее видео было размещено в официальном аккуанте губернатора в соцсети Instagram. «Встретилась с финалистами федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab, руководителями креативного кластера „Спортзавод“ Владиславом Ивановым и Александром Посоховым, куратором проекта Ольгой Сидоровой. Проект сургутян занял 14 место среди 25 тысяч участников на форуме „Сильные идеи для нового времени“, был рекомендован для тиражирования, а также вошел в топ-10 финалистов программы АСИ РФ „Rurban Creative Lab“», — пояснила Комарова в своей публикации. Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, организаторы приняли решение подарить скейтборд губернатору. Во время командировки глава региона также провела ряд встреч. В том числе, с участниками долевого строительства проблемных домов и председателем АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуардом Логиновым. Также Комарова поздравила юных сургутян с наступающим Новым годом и приняла участие в общественном обсуждении проектов развития Сургута и Нижневартовска. Публикация от Наталья Комарова (@nv__komarova)