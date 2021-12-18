Ученые РАН высказались об искусственном создании «Омикрона»

Биохакеры теоретически могли создать новый штамм коронавируса «Омикрон» для того, чтобы закончить пандемию. Такое мнение высказали вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев и член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
«Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев „Омикрона“ пока нет и, скорее всего, все-таки не будет. Кто-то мог попытаться таким способом решить закончить пандемию коронавируса. Но самое главное, это, скорее всего, даже не биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены», — сказал Чумаков в эфире «Радио России».
Как отметил Виталий Зверев, новый штамм действительно мог быть создан искусственно. «Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно. При этом „на коленке“ такие разработки не ведутся, для этого нужны навыки», — отметил Зверев.
Новый «омикрон»-штамм был впервые выявлен в конце ноября в нескольких странах Южной Африки. Первый летальный случай от нового штамма был зафиксирован в Великобритании, пишет «Дни.ру». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый штамм распространяется с пугающей скоростью, сообщает агентство Nation News.
Биохакеры теоретически могли создать новый штамм коронавируса «Омикрон» для того, чтобы закончить пандемию. Такое мнение высказали вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев и член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев „Омикрона“ пока нет и, скорее всего, все-таки не будет. Кто-то мог попытаться таким способом решить закончить пандемию коронавируса. Но самое главное, это, скорее всего, даже не биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены», — сказал Чумаков в эфире «Радио России». Как отметил Виталий Зверев, новый штамм действительно мог быть создан искусственно. «Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно. При этом „на коленке“ такие разработки не ведутся, для этого нужны навыки», — отметил Зверев. Новый «омикрон»-штамм был впервые выявлен в конце ноября в нескольких странах Южной Африки. Первый летальный случай от нового штамма был зафиксирован в Великобритании, пишет «Дни.ру». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый штамм распространяется с пугающей скоростью, сообщает агентство Nation News.