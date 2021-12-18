Ученые РАН высказались об искусственном создании «Омикрона»

19 декабря 2021 в 11:55 Размер текста - 17 +

Штамм «Омикрон» мог быть создан для того, чтобы закончить пандемию, считают ученые Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Биохакеры теоретически могли создать новый штамм коронавируса «Омикрон» для того, чтобы закончить пандемию. Такое мнение высказали вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев и член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев „Омикрона“ пока нет и, скорее всего, все-таки не будет. Кто-то мог попытаться таким способом решить закончить пандемию коронавируса. Но самое главное, это, скорее всего, даже не биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены», — сказал Чумаков в эфире «Радио России». Как отметил Виталий Зверев, новый штамм действительно мог быть создан искусственно. «Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно. При этом „на коленке“ такие разработки не ведутся, для этого нужны навыки», — отметил Зверев. Новый «омикрон»-штамм был впервые выявлен в конце ноября в нескольких странах Южной Африки. Первый летальный случай от нового штамма был зафиксирован в Великобритании, пишет «Дни.ру». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый штамм распространяется с пугающей скоростью, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Биохакеры теоретически могли создать новый штамм коронавируса «Омикрон» для того, чтобы закончить пандемию. Такое мнение высказали вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев и член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев „Омикрона“ пока нет и, скорее всего, все-таки не будет. Кто-то мог попытаться таким способом решить закончить пандемию коронавируса. Но самое главное, это, скорее всего, даже не биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены», — сказал Чумаков в эфире «Радио России». Как отметил Виталий Зверев, новый штамм действительно мог быть создан искусственно. «Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно. При этом „на коленке“ такие разработки не ведутся, для этого нужны навыки», — отметил Зверев. Новый «омикрон»-штамм был впервые выявлен в конце ноября в нескольких странах Южной Африки. Первый летальный случай от нового штамма был зафиксирован в Великобритании, пишет «Дни.ру». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый штамм распространяется с пугающей скоростью, сообщает агентство Nation News.