Отец Илона Маска восхитился российским городом

Отец Илона Маска: Москва - самый великолепный город в мире
Эролл Маск заявил, что Москва впечатляет больше чем Париж и Лондон
Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска — бизнесмен Эррол Маск — высоко оценил российскую столицу, назвав Москву «самым великолепным городом в мире». Об этом он рассказал в интервью российским журналистам.

«Москва очень красивая. Я крайне впечатлен», — сказал Эррол Маск в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что столица России произвела на него более сильное впечатление, чем Париж или Лондон. По словам бизнесмена, лишь Вашингтон может сравниться с Москвой, но и то лишь «немного».

Эррол Маск посетил Москву в начале июня, когда принимал участие в международном форуме «Форум будущего 2050». В ходе своего выступления на мероприятии он также отметил Россию как одну из лучших стран мира и назвал президента Владимира Путина впечатляющим человеком.

