Зампредседателя думы Пыть-Яха уходит с поста, выбрав карьеру директора гимназии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-спикер думы Пыть-Яха Марина Шиндякина уходит в отставку после требований прокуратуры уволиться с одной из оплачиваемых должностей, официально зампредседателя занимает еще и пост директора прогимназии «Созвездие». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к думе города.

«Шиндякина подала в отставку после получения представления от прокуратуры, в котором сказано, что она не может занимать две оплачиваемые должности одновременно. Вопрос о досрочном прекращении ее полномочий рассмотрят сначала на депутатской комиссии, а затем вынесут на заседание думы», — говорит источник.

В 2019 году депутаты гордумы лишили зарплаты вице-спикера прошлого созыва Алексея Бятикова, переведя должность зампредседателя на неоплачиваемую основу. Он начал длительные судебные тяжбы с думой за возврат зарплаты. Вторая апелляционная инстанция удовлетворила требования Бятикова, а решение о переводе должности на неоплачиваемую основу было признанно незаконным. Инсайдер добавляет, что выбор в пользу карьеры директора вице-спикер сделала потому, что ей невыгодно оставаться в должности зампредседателя из-за отсутствия гарантий сохранения зарплаты в будущем.

«В любой момент после очередного обжалования думой решением высшей инстанцией может быть отменен перевод на оплачиваемую основу должности вице-спикера. Шиндякиной выгоднее остаться директором гимназии, ведь в противном случае она может вообще остаться без работы», — говорит собеседник издания.

На официальном сайте думы размещена повестка предстоящего заседания депутатских комиссий, в которой написано, что вопрос о сложении полномочий с Шиндякиной рассмотрят 24 декабря. В разговоре с URA.RU вице-спикер думы отказалась комментировать ситуацию о своей отставке.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикера думы Пыть-Яха лишили зарплаты. Шиндякина объяснила, что она сама инициировала это обсуждение.