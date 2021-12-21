Минобороны РФ увеличит зарплаты военных больше, чем планировало

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Повышение зарплаты военным привлечет в армию высококвалифицированных специалистов, считает Сергей Шойгу Фото:

Минобороны РФ проиндексирует денежное довольствие солдат, служащих по контракту, сверх запланированных параметров. Об этом объявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, это повысит привлекательность военной службы и приток высококвалифицированных специалистов.

«В целях ежегодного увеличения доли контрактников Минобороны в 2021—2023 годах дополнительно выделило 180,2 млрд рублей. В этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%, в 2022-23 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров», — заявил Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360».

Ранее на мероприятии президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ повысить зарплаты и пенсию военных. По его словам, денежное довольствие в армии должно превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики.

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Минобороны РФ проиндексирует денежное довольствие солдат, служащих по контракту, сверх запланированных параметров. Об этом объявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, это повысит привлекательность военной службы и приток высококвалифицированных специалистов. «В целях ежегодного увеличения доли контрактников Минобороны в 2021—2023 годах дополнительно выделило 180,2 млрд рублей. В этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%, в 2022-23 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров», — заявил Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360». Ранее на мероприятии президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ повысить зарплаты и пенсию военных. По его словам, денежное довольствие в армии должно превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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