Минобороны РФ увеличит зарплаты военных больше, чем планировало

Повышение зарплаты военным привлечет в армию высококвалифицированных специалистов, считает Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минобороны РФ проиндексирует денежное довольствие солдат, служащих по контракту, сверх запланированных параметров. Об этом объявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, это повысит привлекательность военной службы и приток высококвалифицированных специалистов.

«В целях ежегодного увеличения доли контрактников Минобороны в 2021—2023 годах дополнительно выделило 180,2 млрд рублей. В этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%, в 2022-23 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров», — заявил Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360».

Ранее на мероприятии президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ повысить зарплаты и пенсию военных. По его словам, денежное довольствие в армии должно превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики.