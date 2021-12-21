Челябинца, отрезавшего половой орган другу, отправили в колонию

Мужчина попал за решетку спустя три недели после освобождения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ашинский городской суд осудил мужчину без определенного места жительства за причинение тяжких телесных повреждений. По информации источника URA.RU, мужчина, будучи в пьяном состоянии, отрезал половой орган своему собутыльнику. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили факт нанесения тяжких телесных повреждений, но воздержались от подробностей.

«Виновный хотел убить собутыльника. Взял нож и нанес не менее 8 ударов в область расположения жизненно-важных органов. После чего он взял в руку половой орган собутыльника и отрезал его», — сообщил URA.RU источник.

В прокуратуре области URA.RU пояснили, что инцидент произошел в Миньяре. Знакомые распивали спиртные напитки, и у них начался конфликт. В ходе конфликта виновный нанес ножевые ранения потерпевшему, из-за тот потерял сознание. После этого осужденный причинил ему тяжкие телесные повреждения.

«После совершения преступления в тот же день осужденный напал на другого своего собутыльника. Мужчина ударил потерпевшего в грудь ножом, а после похитил его мобильный телефон», — добавили в ведомстве.

Судом виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.