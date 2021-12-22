Вице-мэра Екатеринбурга наградили за мегапроект Собянина

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов получил благодарность от министра строительства РФ Ирека Файзуллина, сообщил источник URA.RU, близкий к горадминистрации. По словам собеседника агентства, это связано с работой Галямова в Москве — в частности, строительством инфекционной больницы на 800 коек в начале 2020 года. Сооружение возвели в рекордно короткие сроки — за месяц.
«Насколько я знаю, благодарность от Файзуллина Галямову пришла на этой неделе. Награда за госпиталь», — поделился источник. Сам Галямов воздержался от комментариев URA.RU, сославшись на занятость.
Он работает вице-мэром Екатеринбурга с апреля 2021-го. До этого Галямов был директором по строительству в АНО «Развитие социальной инфраструктуры», созданной по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Именно эта структура занималась строительством ковидного госпиталя, а Галямов был одним из кураторов проекта.
Считается, что за время работы в Екатеринбурге он стал одним из фаворитов главы города Алексея Орлова и вошел в доверие руководства региона. Косвенным отражением этого стала передача градостроительных полномочий с областного уровня на муниципальный. В августе URA.RU со ссылкой на источники писало, что Галямов отказался возвращаться на работу в Москву.
Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов получил благодарность от министра строительства РФ Ирека Файзуллина, сообщил источник URA.RU, близкий к горадминистрации. По словам собеседника агентства, это связано с работой Галямова в Москве — в частности, строительством инфекционной больницы на 800 коек в начале 2020 года. Сооружение возвели в рекордно короткие сроки — за месяц. «Насколько я знаю, благодарность от Файзуллина Галямову пришла на этой неделе. Награда за госпиталь», — поделился источник. Сам Галямов воздержался от комментариев URA.RU, сославшись на занятость. Он работает вице-мэром Екатеринбурга с апреля 2021-го. До этого Галямов был директором по строительству в АНО «Развитие социальной инфраструктуры», созданной по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Именно эта структура занималась строительством ковидного госпиталя, а Галямов был одним из кураторов проекта. Считается, что за время работы в Екатеринбурге он стал одним из фаворитов главы города Алексея Орлова и вошел в доверие руководства региона. Косвенным отражением этого стала передача градостроительных полномочий с областного уровня на муниципальный. В августе URA.RU со ссылкой на источники писало, что Галямов отказался возвращаться на работу в Москву.