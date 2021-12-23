В Свердловской области обезопасят покупку жилья

«Умный кадастр» создан для повышения защиты имущественных прав граждан Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Свердловской области начнется внедрение сервиса «Умный кадастр», благодаря которому обезопасятся и упростятся покупка, продажа и наследование недвижимости в регионе. Об этом заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

«Сервис [„Умный кадастр“] распознает контуры объектов и проверяет, есть ли сведения о них в ЕГРН. Сервис создан для повышения защиты имущественных прав граждан», — цитирует «Российская газета» Семкину.

Она отметила, что из-за отсутствия в реестре данных о 10% недвижимости свердловчане сталкиваются с проблемами при покупке и продаже жилья. Эта ошибка в создании реестра вызывает нарушения прав граждан, а бюджет региона теряет средства от неуплаты налогов. «Умный кадастр» реализовали уже в нескольких регионах РФ, среди которых Пермский и Краснодарский край, Татарстан и Иркутская область. Проект уже планируют запустить в Свердловской области.

Аналогичные инициативы реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая Россия», предполагающего ускоренное внедрение новых технологий. В частности, совершенствуется законодательство в цифровом праве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам