23 декабря 2021

В Свердловской области обезопасят покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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«Умный кадастр» создан для повышения защиты имущественных прав граждан Фото:

В Свердловской области начнется внедрение сервиса «Умный кадастр», благодаря которому обезопасятся и упростятся покупка, продажа и наследование недвижимости в регионе. Об этом заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

«Сервис [„Умный кадастр“] распознает контуры объектов и проверяет, есть ли сведения о них в ЕГРН. Сервис создан для повышения защиты имущественных прав граждан», — цитирует «Российская газета» Семкину.

Она отметила, что из-за отсутствия в реестре данных о 10% недвижимости свердловчане сталкиваются с проблемами при покупке и продаже жилья. Эта ошибка в создании реестра вызывает нарушения прав граждан, а бюджет региона теряет средства от неуплаты налогов. «Умный кадастр» реализовали уже в нескольких регионах РФ, среди которых Пермский и Краснодарский край, Татарстан и Иркутская область. Проект уже планируют запустить в Свердловской области.

Аналогичные инициативы реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая Россия», предполагающего ускоренное внедрение новых технологий. В частности, совершенствуется законодательство в цифровом праве.

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В Свердловской области начнется внедрение сервиса «Умный кадастр», благодаря которому обезопасятся и упростятся покупка, продажа и наследование недвижимости в регионе. Об этом заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина. «Сервис [„Умный кадастр“] распознает контуры объектов и проверяет, есть ли сведения о них в ЕГРН. Сервис создан для повышения защиты имущественных прав граждан», — цитирует «Российская газета» Семкину. Она отметила, что из-за отсутствия в реестре данных о 10% недвижимости свердловчане сталкиваются с проблемами при покупке и продаже жилья. Эта ошибка в создании реестра вызывает нарушения прав граждан, а бюджет региона теряет средства от неуплаты налогов. «Умный кадастр» реализовали уже в нескольких регионах РФ, среди которых Пермский и Краснодарский край, Татарстан и Иркутская область. Проект уже планируют запустить в Свердловской области. Аналогичные инициативы реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая Россия», предполагающего ускоренное внедрение новых технологий. В частности, совершенствуется законодательство в цифровом праве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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