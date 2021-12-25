Подозреваемый в совершении преступления задержан (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края найдена связанной 41-летняя женщина, которая скончалась. Ее тело лежало возле мусорных баков недалеко от дома №3 по улице Вокзальной. Об этом URA.RU рассказала 15-летняя дочь погибшей. Она уточнила, что тело женщины обнаружил один из местных жителей в минувшую пятницу, 25 декабря.

«Я в тот день находилась в деревне Степановка, а мама была в Чайковском. Мне позвонил наш сосед и сказал, что мама найдена мертвой. У меня была истерика, конечно. Знаю, что в пятницу днем она пришла за паспортом к своему знакомому, с которым раньше жила. Он ее избил, а ночью связанной оставил на улице возле мусорных баков. Неизвестно — мертвую или живую», — сообщила девушка.

Дочь погибшей предположила, что причиной расправы могла стать ревность. С октября ее мать проживала в квартире знакомого, но после того, как сожитель избил ее, женщина ушла, а через какое-то время вернулась за своим паспортом. Сейчас подозреваемый задержан. По словам девушки, ранее мужчина отбывал наказание за совершение преступление и освободился в этом году. В отделе МВД по Чайковскому округу отказались комментировать данную информацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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