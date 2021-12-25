25 декабря 2021
24 декабря 2021
23 декабря 2021

В пермском городе у мусорных баков нашли тело женщины. «Ходила к сожителю за паспортом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника 5 Курган, оцепленная территория, двор дома, полиция, лента ограждения
Подозреваемый в совершении преступления задержан (архивное фото) Фото:

В городе Чайковский Пермского края найдена связанной 41-летняя женщина, которая скончалась. Ее тело лежало возле мусорных баков недалеко от дома №3 по улице Вокзальной. Об этом URA.RU рассказала 15-летняя дочь погибшей. Она уточнила, что тело женщины обнаружил один из местных жителей в минувшую пятницу, 25 декабря.

«Я в тот день находилась в деревне Степановка, а мама была в Чайковском. Мне позвонил наш сосед и сказал, что мама найдена мертвой. У меня была истерика, конечно. Знаю, что в пятницу днем она пришла за паспортом к своему знакомому, с которым раньше жила. Он ее избил, а ночью связанной оставил на улице возле мусорных баков. Неизвестно — мертвую или живую», — сообщила девушка.

Дочь погибшей предположила, что причиной расправы могла стать ревность. С октября ее мать проживала в квартире знакомого, но после того, как сожитель избил ее, женщина ушла, а через какое-то время вернулась за своим паспортом. Сейчас подозреваемый задержан. По словам девушки, ранее мужчина отбывал наказание за совершение преступление и освободился в этом году. В отделе МВД по Чайковскому округу отказались комментировать данную информацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Чайковский Пермского края найдена связанной 41-летняя женщина, которая скончалась. Ее тело лежало возле мусорных баков недалеко от дома №3 по улице Вокзальной. Об этом URA.RU рассказала 15-летняя дочь погибшей. Она уточнила, что тело женщины обнаружил один из местных жителей в минувшую пятницу, 25 декабря. «Я в тот день находилась в деревне Степановка, а мама была в Чайковском. Мне позвонил наш сосед и сказал, что мама найдена мертвой. У меня была истерика, конечно. Знаю, что в пятницу днем она пришла за паспортом к своему знакомому, с которым раньше жила. Он ее избил, а ночью связанной оставил на улице возле мусорных баков. Неизвестно — мертвую или живую», — сообщила девушка. Дочь погибшей предположила, что причиной расправы могла стать ревность. С октября ее мать проживала в квартире знакомого, но после того, как сожитель избил ее, женщина ушла, а через какое-то время вернулась за своим паспортом. Сейчас подозреваемый задержан. По словам девушки, ранее мужчина отбывал наказание за совершение преступление и освободился в этом году. В отделе МВД по Чайковскому округу отказались комментировать данную информацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...