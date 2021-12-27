ФСБ задержала двух членов банды Басаева

27 декабря 2021 в 12:23 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева (архивное фото) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. «Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. Эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ задерживали членов банды Басаева и Хаттаба в сентябре 2021 года. Они также принимали участие в нападении на Дагестан. В результате тех событий погибло более 280 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. «Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. Эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ задерживали членов банды Басаева и Хаттаба в сентябре 2021 года. Они также принимали участие в нападении на Дагестан. В результате тех событий погибло более 280 человек.