ФСБ задержала двух членов банды Басаева

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ФСБ задержала двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева (архивное фото) Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. Эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задерживали членов банды Басаева и Хаттаба в сентябре 2021 года. Они также принимали участие в нападении на Дагестан. В результате тех событий погибло более 280 человек.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. «Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. Эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ задерживали членов банды Басаева и Хаттаба в сентябре 2021 года. Они также принимали участие в нападении на Дагестан. В результате тех событий погибло более 280 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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