26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

У челябинского пенсионера банк незаконно забирал пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Банк отчислял половину суммы пенсии на счет службы судебных приставов Фото:

Пенсионера из города Сатка банк незаконно лишил половины пенсионных начислений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, приставы оштрафовали банк на 50 тысяч рублей за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя.

«Постановление о том, что у должника уменьшен размер удержания из источника дохода, было направлено в кредитную организацию, где у него открыт счет. Банку запретили осуществлять взыскание на поступающие после удержания деньги», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

В управлении добавили, что банк игнорировал данные требования и продолжал перечислять на депозит судебным приставам половину от поступающей на карту пенсии, с которой уже было произведено удержание. Деньги приставы возвращали, но, несмотря на неоднократные направления запретов на удержания, банк вновь списывал как возвраты, так и новые поступления пенсии.

В отношении банка составлен протокол и назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Ни на одно уведомление банк так и не ответил, не последовало и обжалование протокола. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.

Ранее у жительницы Магнитогорска списали денежные пособия за штраф от ГИБДД. После публикации о случившемся URA.RU, к делу девушки подключилась областная прокуратура, и деньги женщине вернули.

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Пенсионера из города Сатка банк незаконно лишил половины пенсионных начислений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, приставы оштрафовали банк на 50 тысяч рублей за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. «Постановление о том, что у должника уменьшен размер удержания из источника дохода, было направлено в кредитную организацию, где у него открыт счет. Банку запретили осуществлять взыскание на поступающие после удержания деньги», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В управлении добавили, что банк игнорировал данные требования и продолжал перечислять на депозит судебным приставам половину от поступающей на карту пенсии, с которой уже было произведено удержание. Деньги приставы возвращали, но, несмотря на неоднократные направления запретов на удержания, банк вновь списывал как возвраты, так и новые поступления пенсии. В отношении банка составлен протокол и назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Ни на одно уведомление банк так и не ответил, не последовало и обжалование протокола. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу. Ранее у жительницы Магнитогорска списали денежные пособия за штраф от ГИБДД. После публикации о случившемся URA.RU, к делу девушки подключилась областная прокуратура, и деньги женщине вернули.
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