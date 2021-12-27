Матвиенко ответила на опасения США о воссоздании СССР

27 декабря 2021 в 15:48 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко считает, что распад СССР можно было предотвратить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия никогда не демонстрировала «каких-то имперских амбиций» и у нее нет планов по возрождению СССР. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о желании президента РФ Владимира Путина войти таким образом в историю. Она также отметила, что распад СССР можно было предотвратить. «Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств», — сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которая транслируется на сайте Совета Федерации. По словам Матвиенко, для сохранения СССР были все возможности, но лидеры того времени оказались не готовы к решению такого масштаба задач. «Не сумели тогда перестроить страну, прозевали ту критическую черту, за которую уже нельзя было заступать», — уточнила она. Ранее Нуланд заявила, что Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она предупредила, что после этого «его аппетит может быть не удовлетворен, и он пойдет дальше». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что воссоединение стран для создания Советского Союза на данном этапе развития невозможно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия никогда не демонстрировала «каких-то имперских амбиций» и у нее нет планов по возрождению СССР. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о желании президента РФ Владимира Путина войти таким образом в историю. Она также отметила, что распад СССР можно было предотвратить. «Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств», — сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которая транслируется на сайте Совета Федерации. По словам Матвиенко, для сохранения СССР были все возможности, но лидеры того времени оказались не готовы к решению такого масштаба задач. «Не сумели тогда перестроить страну, прозевали ту критическую черту, за которую уже нельзя было заступать», — уточнила она. Ранее Нуланд заявила, что Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она предупредила, что после этого «его аппетит может быть не удовлетворен, и он пойдет дальше». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что воссоединение стран для создания Советского Союза на данном этапе развития невозможно.