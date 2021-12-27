Роспотребнадзор раскрыл данные о заболеваемости пермяков гриппом

28 декабря 2021 в 10:48 Размер текста - 17 +

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ по-прежнему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен, при этом количество больных снижается. Об этом говорится в еженедельной сводке регионального управления Роспотребнадзора. «В период 20 — 26 декабря в регионе зарегистрировано 25057 случаев ОРВИ и гриппа (95,9 на 100 тысяч населения), что на 16,6% ниже показателя прошлой недели. Превышение эпидемического порога зафиксировано среди взрослых и школьников. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу „взрослые“ — 53,3%», — говорится на сайте ведомства. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Еловском, Нытвенском, Частинском, Краснокамском, Большесосновском районах края. Для профилактики специалисты рекомендуют ставить прививки. Сейчас в Прикамье вакцинированы более 700 тыс. человек, в том числе 406 тыс. детей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен, при этом количество больных снижается. Об этом говорится в еженедельной сводке регионального управления Роспотребнадзора. «В период 20 — 26 декабря в регионе зарегистрировано 25057 случаев ОРВИ и гриппа (95,9 на 100 тысяч населения), что на 16,6% ниже показателя прошлой недели. Превышение эпидемического порога зафиксировано среди взрослых и школьников. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу „взрослые“ — 53,3%», — говорится на сайте ведомства. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Еловском, Нытвенском, Частинском, Краснокамском, Большесосновском районах края. Для профилактики специалисты рекомендуют ставить прививки. Сейчас в Прикамье вакцинированы более 700 тыс. человек, в том числе 406 тыс. детей.