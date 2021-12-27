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Роспотребнадзор раскрыл данные о заболеваемости пермяков гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ по-прежнему Фото:

В Пермском крае эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен, при этом количество больных снижается. Об этом говорится в еженедельной сводке регионального управления Роспотребнадзора.

«В период 20 — 26 декабря в регионе зарегистрировано 25057 случаев ОРВИ и гриппа (95,9 на 100 тысяч населения), что на 16,6% ниже показателя прошлой недели. Превышение эпидемического порога зафиксировано среди взрослых и школьников. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу „взрослые“ — 53,3%», — говорится на сайте ведомства.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Еловском, Нытвенском, Частинском, Краснокамском, Большесосновском районах края. Для профилактики специалисты рекомендуют ставить прививки. Сейчас в Прикамье вакцинированы более 700 тыс. человек, в том числе 406 тыс. детей.

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В Пермском крае эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен, при этом количество больных снижается. Об этом говорится в еженедельной сводке регионального управления Роспотребнадзора. «В период 20 — 26 декабря в регионе зарегистрировано 25057 случаев ОРВИ и гриппа (95,9 на 100 тысяч населения), что на 16,6% ниже показателя прошлой недели. Превышение эпидемического порога зафиксировано среди взрослых и школьников. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу „взрослые“ — 53,3%», — говорится на сайте ведомства. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Еловском, Нытвенском, Частинском, Краснокамском, Большесосновском районах края. Для профилактики специалисты рекомендуют ставить прививки. Сейчас в Прикамье вакцинированы более 700 тыс. человек, в том числе 406 тыс. детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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