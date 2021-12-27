Пермяки жалуются на ежедневные давки в автобусах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Перми разозлились на ответ департамента транспорта о давке в общественном транспорте. В мэрии заявили, что показатели наполняемости транспорта не превышены и увеличивать количество автобусов не собираются. Об этом один из жителей города написал в соцсети в группе «Подслушано Пермь».

«На просьбу в департамент транспорта г. Перми увеличить количество транспортных средств, мне ответили, что, все нормально у нас по показателям, влезаете же в автобус, вот и хорошо. Это просто кошмар», — рассказывает пермяк.

Пользователь соцсети рассказывает, что из-за ежедневной давки в автобусах он решил обратиться в департамент транспорта Перми, чтобы попросить увеличить количество транспорта для разгрузки пассажиропотока. Там ему ответили, что рассматривают вопрос об увеличении количества подвижного состава только в случае превышения показателей наполняемости транспорта, чего в ноябре 2021 года не было.

Многих пермяков разозлил такой ответ. Пользователи писали гневные комментарии и обвиняли власти: «На 32 маршруте, особенно утром, едешь как в банке шпрот», «Пока сами не будут ОБЯЗАНЫ пользоваться услугой, которую должны обеспечивать, ничего не изменится», «Я практически перестала ездить на автобусах, потому что это просто нереально вынести. Очень сочувствую тем, кому приходится ездить ежедневно». Кто-то, наоборот, обвинил в такой ситуации самих пермяков, написав: «Половина пассажиров на бескондукторных маршрутах не платит за проезд. Зайцев в отчетах не видно. Поэтому и нет показателя наполняемости. И автобусы будут становиться только меньше и ходить еще реже».

Ответ департамента транспорта Перми, выложенный в соцсети ВКонтакте «Подслушано Пермь»

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