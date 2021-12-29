Forbes подсчитал, что Козицын и Вексельберг стали беднее за год

Виктора Вексельберга Forbes поставил на второе место в списке самых обедневших российских миллиардеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор УГМК Андрей Козицын и основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг попали в список самых обедневших российских миллиардеров за 2021 год. Лидером оказался основной акционер компании «Полюс» Сулейман Керимов, который, по данным Forbes, обеднел на 6 миллиардов долларов.

«Второе место по размеру потерь занял Виктор Вексельберг, с 2018 года находящийся под американскими санкциями. <…> В феврале 2021 года Виктор Вексельберг рассказал Forbes, что из-за санкций Минфина США на его счетах в западных банках заморожено более 1,5 $ млрд», — сообщает издание.

Андрея Козицына Forbes поставил на четвертое место. «Основной продукцией УГМК является медь, снижение оценки этого главного актива Козицына и его партнеров произошло на фоне падения капитализации его публичных аналогов», — пишет издание. Оно оценивает потери бизнесмена в 615 млн долларов.

Forbes также по итогам года включил в свой рейтинг председателя совета директоров группы DME (московский международный аэропорт «Домодедово», «Аэротрополис»), уроженца Екатеринбурга Дмитрия Каменщика (минус 668 $ млн), владельца 59% акций АФК «Система» Владимира Евтушенкова (минус 414 $ млн). Издание также отмечает, что в 2021 году более половины миллиардеров разбогатели. При этом 29 человек, по версии Forbes, ушли в минус по доходам.

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