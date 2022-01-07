Западные СМИ: Путин поставил США в тупик своим ультиматумом

Ряд решений Владимира Путина привел Запад в тупик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти США оказались в тупике из-за опасной политики по отношению к России. Одни представители власти считают, что в отношении Москвы надо действовать жестко, другие же наоборот, уверены, что лучше начать договариваться. О неопределенности в американской политической среде пишет хорватское издание Geopolitika.news.

«Запад сейчас ищет способ ответить Москве [на проект договора о безопасности, направленный США] так, чтобы она была довольна. А западные политики, в свою очередь, могли „сохранили лицо“, чтобы в глазах общественности, в том числе международной, они не выглядели так, как будто бы находятся в уязвимом положении. В частности, чтобы не показать, что те предали свои „вечные идеалы“ и „ценности“, о которых они говорят регулярно», — пояснил автор статьи Зоран Метер.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о «красных линиях» — границах, которые нельзя пересекать представителям других стран. Однако американский президент Джо Байден заявил, что не признает указанные Россией «красные линии». Переговоры российского лидера и, которые прошли 7 декабря, не были такими результативными, как бы хотелось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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