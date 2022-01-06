06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
03 января 2022
02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

На Челябинскую область надвигается снежный шторм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, лопата, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, дворник с лопатой, зима
Снег с порывами ветра до 20 м/сек ожидается 8 января Фото:

В Челябинской области 8 января ожидаются снегопады и резкое усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Внимание! 8 января на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, в горах сильные, на юге с дождем. На дорогах сильная гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Об ухудшении погоды было объявлено 6 января. 7 января из-за снегопадов с утра был закрыт аэропорт Челябинска. На трассе М5 в Челябинской области, на участке от Уфы до Чебаркуля, введен запрет для проезда пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. После 12 часов аэропорт возобновил работу, ограничения на М5 продлены до полуночи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области 8 января ожидаются снегопады и резкое усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Внимание! 8 января на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, в горах сильные, на юге с дождем. На дорогах сильная гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Об ухудшении погоды было объявлено 6 января. 7 января из-за снегопадов с утра был закрыт аэропорт Челябинска. На трассе М5 в Челябинской области, на участке от Уфы до Чебаркуля, введен запрет для проезда пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. После 12 часов аэропорт возобновил работу, ограничения на М5 продлены до полуночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...