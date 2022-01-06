На Челябинскую область надвигается снежный шторм

Снег с порывами ветра до 20 м/сек ожидается 8 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области 8 января ожидаются снегопады и резкое усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Внимание! 8 января на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, в горах сильные, на юге с дождем. На дорогах сильная гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Об ухудшении погоды было объявлено 6 января. 7 января из-за снегопадов с утра был закрыт аэропорт Челябинска. На трассе М5 в Челябинской области, на участке от Уфы до Чебаркуля, введен запрет для проезда пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. После 12 часов аэропорт возобновил работу, ограничения на М5 продлены до полуночи.