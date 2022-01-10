10 января 2022

Сироте дали квартиру в Челябинске после вмешательства силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Положенную квартиру женщина ждала почти восемь лет (фото из архива) Фото:

После прокурорского вмешательства жительнице Челябинской области, относящейся к категории детей-сирот, была предоставлена квартира. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО.

«Заявительница еще в 2014 году была включена в список детей-сирот на получение жилья. В 2017 году прокуратура района направила иск в суд о возложении на администрацию Аргаяшского района обязанности по предоставлению жилья до марта 2018 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с длительным неисполнением судебного решения по предоставлению жилья сироте главе администрации района внесено представление. Администрация в декабре 2021 года приобрела заявительнице жилое помещение — квартиру площадью 24,7 кв. метров в микрорайоне Просторы. Ключи от квартиры переданы женщине.

Копия поступившего обращения направлена в следственное управление К РФ по Челябинской области для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ по факту длительного неисполнения судебного решения. Результаты проверки поставлены на контроль.

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После прокурорского вмешательства жительнице Челябинской области, относящейся к категории детей-сирот, была предоставлена квартира. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО. «Заявительница еще в 2014 году была включена в список детей-сирот на получение жилья. В 2017 году прокуратура района направила иск в суд о возложении на администрацию Аргаяшского района обязанности по предоставлению жилья до марта 2018 года», — сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с длительным неисполнением судебного решения по предоставлению жилья сироте главе администрации района внесено представление. Администрация в декабре 2021 года приобрела заявительнице жилое помещение — квартиру площадью 24,7 кв. метров в микрорайоне Просторы. Ключи от квартиры переданы женщине. Копия поступившего обращения направлена в следственное управление К РФ по Челябинской области для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ по факту длительного неисполнения судебного решения. Результаты проверки поставлены на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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