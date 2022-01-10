Сироте дали квартиру в Челябинске после вмешательства силовиков

Положенную квартиру женщина ждала почти восемь лет (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

После прокурорского вмешательства жительнице Челябинской области, относящейся к категории детей-сирот, была предоставлена квартира. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО.

«Заявительница еще в 2014 году была включена в список детей-сирот на получение жилья. В 2017 году прокуратура района направила иск в суд о возложении на администрацию Аргаяшского района обязанности по предоставлению жилья до марта 2018 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с длительным неисполнением судебного решения по предоставлению жилья сироте главе администрации района внесено представление. Администрация в декабре 2021 года приобрела заявительнице жилое помещение — квартиру площадью 24,7 кв. метров в микрорайоне Просторы. Ключи от квартиры переданы женщине.

Копия поступившего обращения направлена в следственное управление К РФ по Челябинской области для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ по факту длительного неисполнения судебного решения. Результаты проверки поставлены на контроль.

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