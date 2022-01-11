11 января 2022
10 января 2022

В магнитогорском ХК «Металлург» произошла вспышка COVID

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон
Тест выявил коронавирус сразу у 11 спортсменов из Магнитогорска Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Хоккейный матч между «Металлургом» (Магнитогорск) и финским «Йокеритом» отменили из-за положительных тестов на коронавирус у игроков из Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«На 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей „Металлурга“ ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №583 „Металлург“ — „Йокерит“, запланированный на 13 января», — пояснили в пресс-службе КХЛ.

Решение о проведении встречи между «сталеварами» и финскими хоккеистами будет приниматься дополнительно. Между тем, это уже 15 случай отмены матча по «вине» коронавируса, проникшего в клубы КХЛ.

Ранее КХЛ решила перенести «Неделю звезд хоккея-2022», которая должна была состояться с 8 по 16 января в Челябинске, на 2023 год. Причиной в лиге назвали большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, которые рискуют заболеть на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Хоккейный матч между «Металлургом» (Магнитогорск) и финским «Йокеритом» отменили из-за положительных тестов на коронавирус у игроков из Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «На 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей „Металлурга“ ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №583 „Металлург“ — „Йокерит“, запланированный на 13 января», — пояснили в пресс-службе КХЛ. Решение о проведении встречи между «сталеварами» и финскими хоккеистами будет приниматься дополнительно. Между тем, это уже 15 случай отмены матча по «вине» коронавируса, проникшего в клубы КХЛ. Ранее КХЛ решила перенести «Неделю звезд хоккея-2022», которая должна была состояться с 8 по 16 января в Челябинске, на 2023 год. Причиной в лиге назвали большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, которые рискуют заболеть на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.
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