В Перми Барак Обама следил за утилизацией ракет и побывал на пороховом заводе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пользователи форума Reddit в США активно обсуждают фото бывшего президента США Барака Обамы, сделанное в Перми в его бытность сенатором. В комментариях они отмечают, что на фотографии он выглядит как русский, шутят, что «он лично расследует происки российских кукловодов [следующего президента США Дональда] Трампа», и говорят, что «ему уже хватит наливать».

«У него такой видок, будто ему сказали: „У нас так принято, так что пей и не выпендривайся“. Ему, конечно, не в кайф, и он не хочет показаться невежливым, но они сильно его допекают», — пишет пользователь с ником Bahgheera. Jollytoes отвечает ему, что «русские не улыбаются все время, как американцы», поэтому «у Обамы как раз подходящее выражение». «Я работал с русскими в Штатах и могу подтвердить. Это небось уже четвертая рюмка за пять минут», — подтверждает TreesForTheFool.

Другие комментаторы «уличили» его в связях с российскими спецслужбами. «Заголовок Fox News: „Раскрыты связи Обамы с КГБ“», — отмечает Abhaybal2004. Lopsidoodle добавляет: «И CNN: „Обама лично расследует происки российских кукловодов Трампа“».

Есть версия, что выражение лица Барака Обамы связано с его страхами. «Да он все гадает, подсыпали туда полония или нет», — пишет dark_devil_dd. «Это взгляд человека, который знает, что с вероятностью 83% в его рюмке плавает смертельный нейротоксин», — соглашается Bean_Boozled.

Барак Обама был в Перми 28 августе 2005 года. Как сенатор от штата Иллинойс он прилетел с инспекцией по программе ядерных вооружений. В городе он пробыл всего несколько часов, но потом делегацию на три часа задержали в аэропорту. «Были моменты во время нашего путешествия, которые напоминали нам о днях холодной войны. В аэропорту Перми, например, пограничник двадцати с чем-то лет задержал нас на три часа из-за того, что мы не позволили ему обыскать наш самолет, так что нашим сотрудникам пришлось обрывать телефоны посольства США и министерства иностранных дел в Москве», — делился впечатлениями о визите в Пермь в 2006 году Обама в своей книге «Дерзость надежды».

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