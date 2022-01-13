В Челябинской области выросли цены на мясо

В отличие от мяса алкоголь практически не дорожает (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области больше всего подорожало мясо и птица — рост цен составил 17%. При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«Больше всего цены выросли на мясо и птицу (+17%), яйца (+11,9%) и макаронные изделия (+11,7%). При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

Меньше всего в регионе выросли цены на масло сливочное (+3,7%), плодоовощную продукцию (+2,5%) и алкогольные напитки (+0,1%). В КСП также отмечают, что за январь—ноябрь 2021 года рост цен на продовольственные товары в нашем регионе (+7,4%) ниже инфляции по стране.

Ранее КСП назвала отрасли с самыми высокими зарплатами в области. В гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита Челябинской области выросли зарплаты на 19,4%.

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