В Челябинской области выросли цены на мясо

В Челябинской области больше всего подорожало мясо и птица — рост цен составил 17%. При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.
«Больше всего цены выросли на мясо и птицу (+17%), яйца (+11,9%) и макаронные изделия (+11,7%). При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.
Меньше всего в регионе выросли цены на масло сливочное (+3,7%), плодоовощную продукцию (+2,5%) и алкогольные напитки (+0,1%). В КСП также отмечают, что за январь—ноябрь 2021 года рост цен на продовольственные товары в нашем регионе (+7,4%) ниже инфляции по стране.
Ранее КСП назвала отрасли с самыми высокими зарплатами в области. В гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита Челябинской области выросли зарплаты на 19,4%.
В Челябинской области больше всего подорожало мясо и птица — рост цен составил 17%. При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Больше всего цены выросли на мясо и птицу (+17%), яйца (+11,9%) и макаронные изделия (+11,7%). При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. Меньше всего в регионе выросли цены на масло сливочное (+3,7%), плодоовощную продукцию (+2,5%) и алкогольные напитки (+0,1%). В КСП также отмечают, что за январь—ноябрь 2021 года рост цен на продовольственные товары в нашем регионе (+7,4%) ниже инфляции по стране. Ранее КСП назвала отрасли с самыми высокими зарплатами в области. В гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита Челябинской области выросли зарплаты на 19,4%.