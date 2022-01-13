13 января 2022
12 января 2022

В Челябинской области выросли цены на мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, покупатель, пенсионер, супермаркет, пятерочка, магазин, потребительская корзина, продукты питания
В отличие от мяса алкоголь практически не дорожает (фото из архива) Фото:

В Челябинской области больше всего подорожало мясо и птица — рост цен составил 17%. При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«Больше всего цены выросли на мясо и птицу (+17%), яйца (+11,9%) и макаронные изделия (+11,7%). При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

Меньше всего в регионе выросли цены на масло сливочное (+3,7%), плодоовощную продукцию (+2,5%) и алкогольные напитки (+0,1%). В КСП также отмечают, что за январь—ноябрь 2021 года рост цен на продовольственные товары в нашем регионе (+7,4%) ниже инфляции по стране.

Ранее КСП назвала отрасли с самыми высокими зарплатами в области. В гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита Челябинской области выросли зарплаты на 19,4%.

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В Челябинской области больше всего подорожало мясо и птица — рост цен составил 17%. При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Больше всего цены выросли на мясо и птицу (+17%), яйца (+11,9%) и макаронные изделия (+11,7%). При этом рост цен на продовольственные товары в регионе ниже среднероссийских показателей», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. Меньше всего в регионе выросли цены на масло сливочное (+3,7%), плодоовощную продукцию (+2,5%) и алкогольные напитки (+0,1%). В КСП также отмечают, что за январь—ноябрь 2021 года рост цен на продовольственные товары в нашем регионе (+7,4%) ниже инфляции по стране. Ранее КСП назвала отрасли с самыми высокими зарплатами в области. В гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита Челябинской области выросли зарплаты на 19,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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