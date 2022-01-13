Екатеринбуржцы избавляются от монет с изображением города

Десятирублевые монеты с изображением Екатеринбурга выпустили 18 ноября 2021, а доставили в город 29 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десятирублевые монеты из серии «Город трудовой доблести» с изображением памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу (в народе — «Варежка»), установленного у ж/д вокзала в Екатеринбурге, выставили на продажу. Такие объявления можно найти на сайте Avito.

«Памятная монета Екатеринбург номиналом 10 рублей из серии Города Трудовой Доблести в блистере. Цена — 150 рублей», — сообщается в тексте одного из объявлений. В другом объявлении автор предлагает обмен на другую монету из этой серии, в которую также вошли изображения Омска, Иваново и Боровичей.

А за целый комплект из четырех монет просят заплатить 350 рублей. «Набор из 4 монет 10 рублей 2021 года серии Города Трудовой Доблести: Омск, Боровичи, Иваново, Екатеринбург», — сообщает автор объявления Эльвира. Она предлагает забрать комплект самовывозом или отправить по стране «Почтой России» или курьерской компанией.

Десятирублевые монеты с изображением Екатеринбурга, Омска, Иваново и Боровичей выпустили 18 ноября 2021 года. В Екатеринбург их доставили накануне Нового года. Центробанк сообщил, что город получил тираж в миллион памятных монет. На монете изображен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, установленный на привокзальной площади в Екатеринбурге. Звание «Города трудовой доблести» присвоили Екатеринбургу летом 2020 года за вклад в достижении победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Скрин с сайта объявлений Avito

Скрин с сайта объявлений Avito

Скрин с сайта объявлений Avito

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