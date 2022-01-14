Умерла звезда комедии «Гараж»

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Менее года назад скончался супруг Анастасии Вознесенской, актер Андрей Мягков Фото:

Народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова, Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. В числе работ, в которых участвовала актриса, комедия «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова.

«Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет. Менее года назад мы проводили [супруга актрисы] Андрея Васильевича [Мягкова] в последний путь. Теперь они снова вместе», — сообщается на официальном сайте МХТ имени Чехова.

Вознесенская закончила школу-студию МХАТ, а после была принята в группу театра «Современник», где часто участвовала в спектаклях его создателя, режиссера Олега Ефремова. В частности, исполняла роль Марии Шамраевой в «Чайке». Затем Вознесенская, вслед за Ефремовым, перешла в МХАТ, а после раскола театра в 1987 году — в МХТ имени Чехова.

В кино актриса дебютировала в 1966 году. Широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном сериале «Майор Вихрь». Также Вознесенская сыграла директора рынка в комедии Эльдара Рязанова «Гараж».

Муж актрисы, Андрей Мягков, исполнивший роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы или с легким паром!», скончался в феврале 2021 года. Артист ушел из жизни в возрасте 82 лет. По сообщениям СМИ, артист умер от острой сердечной недостаточности. Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал 360.

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Народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова, Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. В числе работ, в которых участвовала актриса, комедия «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова. «Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет. Менее года назад мы проводили [супруга актрисы] Андрея Васильевича [Мягкова] в последний путь. Теперь они снова вместе», — сообщается на официальном сайте МХТ имени Чехова. Вознесенская закончила школу-студию МХАТ, а после была принята в группу театра «Современник», где часто участвовала в спектаклях его создателя, режиссера Олега Ефремова. В частности, исполняла роль Марии Шамраевой в «Чайке». Затем Вознесенская, вслед за Ефремовым, перешла в МХАТ, а после раскола театра в 1987 году — в МХТ имени Чехова. В кино актриса дебютировала в 1966 году. Широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном сериале «Майор Вихрь». Также Вознесенская сыграла директора рынка в комедии Эльдара Рязанова «Гараж». Муж актрисы, Андрей Мягков, исполнивший роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы или с легким паром!», скончался в феврале 2021 года. Артист ушел из жизни в возрасте 82 лет. По сообщениям СМИ, артист умер от острой сердечной недостаточности. Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал 360.
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