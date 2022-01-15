Замсекретаря СНБО: украинские сайты взломали хакеры из Беларуси

16 января 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Замсекретаря СНБО Украины обвинил Белоруссию в кибератаках Фото: Владимир Андреев © URA.RU В кибератаке на украинские сайты виноваты хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии. Об этом настаивает замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк. «Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», — сказал Демедюк в интервью агентству Reuters. Он считает, что произошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения». По словам Демедюкова, до этого случая группировка UNC1151 проводила кибератаки не только против Украины, но и против структур Литвы, Латвии и Польши. Он считает, что группировка по своим методам воздействия чем-то похожа на хакеров из APT-29, которых в Америке обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии еще в 2016 году. Ранее сообщалось о взломе сайта Министерства образования и науки Украины. На них были размещены угрозы на украинском, русском и польском языках. Взломщик написал о том, что все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. В США не стали приписывать ответственность за хакерскую атаку на украинские государственные ресурсы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В кибератаке на украинские сайты виноваты хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии. Об этом настаивает замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк. «Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», — сказал Демедюк в интервью агентству Reuters. Он считает, что произошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения». По словам Демедюкова, до этого случая группировка UNC1151 проводила кибератаки не только против Украины, но и против структур Литвы, Латвии и Польши. Он считает, что группировка по своим методам воздействия чем-то похожа на хакеров из APT-29, которых в Америке обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии еще в 2016 году. Ранее сообщалось о взломе сайта Министерства образования и науки Украины. На них были размещены угрозы на украинском, русском и польском языках. Взломщик написал о том, что все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. В США не стали приписывать ответственность за хакерскую атаку на украинские государственные ресурсы.