В США не стали обвинять Россию в кибератаках на Украину

США не приписывают ответственность за хакерскую атаку на украинские государственные ресурсы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.
«Мы не приписываем ее кому-то», — приводит слова Джейка Салливана РИА «Новости». Он добавил, что атака была относительно простой, а выводы США будут озвучены после того, как в ситуации разберутся эксперты.
Однако пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в своем Twitter, что Служба безопасности Украины (СБУ) получила предварительные данные, указывающие на причастность России в атаке на украинские государственные интернет-ресурсы. «Расследование все еще продолжается», — резюмировал он.
США не приписывают ответственность за хакерскую атаку на украинские государственные ресурсы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN. «Мы не приписываем ее кому-то», — приводит слова Джейка Салливана РИА «Новости». Он добавил, что атака была относительно простой, а выводы США будут озвучены после того, как в ситуации разберутся эксперты. Однако пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в своем Twitter, что Служба безопасности Украины (СБУ) получила предварительные данные, указывающие на причастность России в атаке на украинские государственные интернет-ресурсы. «Расследование все еще продолжается», — резюмировал он. Ранее URA.RU сообщало об хакерской атаке на сайт украинского Министерства образования и науки. Взломщики разместили на ресурсе угрозу на трех языках в которой отмечалось, что это месть за исторические земли.