Силовики добились штрафа для пермских чиновников

Арбитражный суд оштрафовал казначейство по заявлению прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) казначейство заплатит штраф из-за аварийного причала, который является собственностью городской администрации. Об этом сообщается на сайте Пермской транспортной прокуратуры. Надзорный орган выяснил, что несмотря на аварийное состояние, гидротехническое сооружение эксплуатировалось.

«У аварийного причала допущена швартовка судов, оказывающих механическое разрушающее воздействие. Отсутствуют техническое наблюдение причальной стенки, а также информационные таблички. По заявлению прокурора арбитражным судом Пермского края МКУ „Добрянское имущественное казначейство“ привлечено к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (ч 1 ст 14.43 КоАП РФ) в виде штрафа 100 тыс рублей», — говорится на сайте.

Прокуратура также внесла представление главе администрации Добрянки Константину Лызову. После этого нарушения были устранены. URA.RU также рассказывало о бывшем начальнике управления ЖКХ администрации Добрянки, который дважды был осужден за служебный подлог. Он принял работы, которые по факту подрядчиком проведены не были.

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