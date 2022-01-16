16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Торговые центры Челябинска «заминировали» звонком из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, сапер, бомба, минирование, сву, минер, бесхозный предмет, взрывное устройство
Взрывных устройств в ТРК не нашли Фото:

Семь сигналов о минировании торгово-развлекательных комплексов Челябинска поступило за один вечер 16 января с одного телефонного номера, зарегистрированного на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Неизвестный сообщил, что заложены взрывные устройства в семи ТРК. Взрывные устройства не обнаружены. Номер звонившего зарегистрирован на Украине», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от подробностей инцидента. В ведомстве сообщили, что проводится проверка по факту ложного минирования.

В эти дни волна ложного минирования зарегистрирована в Екатеринбурге. 17 января было эвакуировано две школы. 12 января поступило 170 электронных писем с сообщениями о минировании. Все сообщения были из-за границы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Семь сигналов о минировании торгово-развлекательных комплексов Челябинска поступило за один вечер 16 января с одного телефонного номера, зарегистрированного на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Неизвестный сообщил, что заложены взрывные устройства в семи ТРК. Взрывные устройства не обнаружены. Номер звонившего зарегистрирован на Украине», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от подробностей инцидента. В ведомстве сообщили, что проводится проверка по факту ложного минирования. В эти дни волна ложного минирования зарегистрирована в Екатеринбурге. 17 января было эвакуировано две школы. 12 января поступило 170 электронных писем с сообщениями о минировании. Все сообщения были из-за границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...