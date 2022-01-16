Торговые центры Челябинска «заминировали» звонком из Украины

Взрывных устройств в ТРК не нашли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семь сигналов о минировании торгово-развлекательных комплексов Челябинска поступило за один вечер 16 января с одного телефонного номера, зарегистрированного на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Неизвестный сообщил, что заложены взрывные устройства в семи ТРК. Взрывные устройства не обнаружены. Номер звонившего зарегистрирован на Украине», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от подробностей инцидента. В ведомстве сообщили, что проводится проверка по факту ложного минирования.

В эти дни волна ложного минирования зарегистрирована в Екатеринбурге. 17 января было эвакуировано две школы. 12 января поступило 170 электронных писем с сообщениями о минировании. Все сообщения были из-за границы.