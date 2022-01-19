В Перми УФАС начал усиленно следить за ценами на бензин

За год бензин вырос в цене на 7% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермские антимонопольщики усилят контроль за ценами на бензин в регионе. Для этого они создали специальный оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«Первоочередной задачей оперштаба является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства», — указано на сайте антимонопольной службы. Оперштаб был создан по поручению ФАС России.

Заседания штаба будут проводиться еженедельно. Особое внимание антимонопольщики будут уделять мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынках нефтепродуктов. Также будут анализировать цены на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

Быстрый рост цен на топливо пермяки заметили только в декабре 2021 года — тогда произошел резкий скачок цены почти на 1 рубль за литр. Хотя с начала 2021 года бензин подорожал более, чем на 7%.

По данным Росстата, в среднем по стране стоимость бензина за неделю (с 10 по 16 января) увеличилась еще на 0,1%, а дизельного топлива — на 0,2%. Так, в Пермском крае литр бензина АИ-92 стоил 48,18 рубля (было 48,17), АИ-95 — 51,62 рубля (было 51,59), АИ-98 стоил 59,30 рубля (было 59,30) и дизельное топливо — 56,85 рубля (было 56,74). Таким образом, прежней цена осталось только на бензин АИ-98.

Ранее URA.RU также сообщало о повышении цен на газ для машин. Газовое моторное топливо возросло в цене на 3,5%.

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