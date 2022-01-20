Зеленский предостерег Байдена от «небольшого вторжения» России

20 января 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назвал Украину «великой державой» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский напомнил главе США Джо Байдену, что не бывает «незначительных агрессий» и «маленьких народов». Так он ответил на слова американского лидера об угрозе «небольшого вторжения» России на территорию республики. «Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает незначительных агрессий и маленьких народов. Так же, как не бывает незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Ранее Байден заявил, что реакция Запада на «вторжение России на Украину» может быть разной. «Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — цитирует президента США американский телеканал CNN. На встрече с американскими сенаторами в Киеве Зеленский потребовал немедленно ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По словам президента Украина, президент РФ Владимир Путин понимает только слово «нет». Сенаторы выразили солидарность с Зеленским и отметили, что он лучше понимает Россию. До этого Байден пригрозил Москве «беспрецедентными санкциями» в случае «агрессии» против Украины. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что ограничения со стороны США не работают против России, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил главе США Джо Байдену, что не бывает «незначительных агрессий» и «маленьких народов». Так он ответил на слова американского лидера об угрозе «небольшого вторжения» России на территорию республики. «Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает незначительных агрессий и маленьких народов. Так же, как не бывает незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Ранее Байден заявил, что реакция Запада на «вторжение России на Украину» может быть разной. «Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — цитирует президента США американский телеканал CNN. На встрече с американскими сенаторами в Киеве Зеленский потребовал немедленно ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По словам президента Украина, президент РФ Владимир Путин понимает только слово «нет». Сенаторы выразили солидарность с Зеленским и отметили, что он лучше понимает Россию. До этого Байден пригрозил Москве «беспрецедентными санкциями» в случае «агрессии» против Украины. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что ограничения со стороны США не работают против России, пишет RT.