Аналитик назвал самые популярные у российской власти соцсети

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в интернете размещено более 50 тысяч страниц российских государственных органов. На январь 2022 года у аккаунтов органов власти и бюджетных учреждений совокупно 55 млн подписчиков, рассказал Цепелев ТАСС.
«Почти 40 тысяч страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня размещаются в социальной сети „ВКонтакте“, еще 14 тыс. — в „Одноклассниках“. На зарубежных платформах они представлены в меньшей степени», — рассказал Цепелев.
К январю 2022 года у групп и каналов органов власти совокупно 55 млн подписчиков, уточняет Цепелев. Речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений. Помимо этого, в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах.
Ранее Цепелев выступил с рекомендацией о том, чтобы главы регионов на своих страницах в соцсетях говорили на простом языке, выставляли больше личных фото и чаще проводили прямые эфиры. Цепелев подчеркнул: работа в соцсетях — это «не политтехнологические фишки», чтобы «обмануть граждан для рейтинга». «Нужен личностный контент — люди хотят видеть человека, это формирует доверие», — считает он.
Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в интернете размещено более 50 тысяч страниц российских государственных органов. На январь 2022 года у аккаунтов органов власти и бюджетных учреждений совокупно 55 млн подписчиков, рассказал Цепелев ТАСС. «Почти 40 тысяч страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня размещаются в социальной сети „ВКонтакте“, еще 14 тыс. — в „Одноклассниках“. На зарубежных платформах они представлены в меньшей степени», — рассказал Цепелев. К январю 2022 года у групп и каналов органов власти совокупно 55 млн подписчиков, уточняет Цепелев. Речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений. Помимо этого, в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Ранее Цепелев выступил с рекомендацией о том, чтобы главы регионов на своих страницах в соцсетях говорили на простом языке, выставляли больше личных фото и чаще проводили прямые эфиры. Цепелев подчеркнул: работа в соцсетях — это «не политтехнологические фишки», чтобы «обмануть граждан для рейтинга». «Нужен личностный контент — люди хотят видеть человека, это формирует доверие», — считает он.