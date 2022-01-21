Аналитик назвал самые популярные у российской власти соцсети

21 января 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Почти 40 тысяч страниц госорганов размещены во «ВКонтакте» Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в интернете размещено более 50 тысяч страниц российских государственных органов. На январь 2022 года у аккаунтов органов власти и бюджетных учреждений совокупно 55 млн подписчиков, рассказал Цепелев ТАСС. «Почти 40 тысяч страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня размещаются в социальной сети „ВКонтакте“, еще 14 тыс. — в „Одноклассниках“. На зарубежных платформах они представлены в меньшей степени», — рассказал Цепелев. К январю 2022 года у групп и каналов органов власти совокупно 55 млн подписчиков, уточняет Цепелев. Речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений. Помимо этого, в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Ранее Цепелев выступил с рекомендацией о том, чтобы главы регионов на своих страницах в соцсетях говорили на простом языке, выставляли больше личных фото и чаще проводили прямые эфиры. Цепелев подчеркнул: работа в соцсетях — это «не политтехнологические фишки», чтобы «обмануть граждан для рейтинга». «Нужен личностный контент — люди хотят видеть человека, это формирует доверие», — считает он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в интернете размещено более 50 тысяч страниц российских государственных органов. На январь 2022 года у аккаунтов органов власти и бюджетных учреждений совокупно 55 млн подписчиков, рассказал Цепелев ТАСС. «Почти 40 тысяч страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня размещаются в социальной сети „ВКонтакте“, еще 14 тыс. — в „Одноклассниках“. На зарубежных платформах они представлены в меньшей степени», — рассказал Цепелев. К январю 2022 года у групп и каналов органов власти совокупно 55 млн подписчиков, уточняет Цепелев. Речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений. Помимо этого, в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Ранее Цепелев выступил с рекомендацией о том, чтобы главы регионов на своих страницах в соцсетях говорили на простом языке, выставляли больше личных фото и чаще проводили прямые эфиры. Цепелев подчеркнул: работа в соцсетях — это «не политтехнологические фишки», чтобы «обмануть граждан для рейтинга». «Нужен личностный контент — люди хотят видеть человека, это формирует доверие», — считает он.