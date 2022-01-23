Захарова: Британия заранее подготовила вброс по Украине

Мария Захарова считает, что готовятся масштабные провокации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания заранее готовила ложную информацию о планах по смене власти на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 01:30 ночи по Москве, — сказала она. — Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации», — заявила Мария Захарова эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, в информационной среде готовятся к ряду крупных провокаций. Захарова не исключила, что будут еще масштабные манипуляции и провокации. «Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — высказалась она.

Ранее МИД РФ сообщило, что Великобритания распространила дезинформацию по поводу планов России на Украину и эскалации напряженности. В России призвали МИД Великобритании прекратить провокационную деятельность и перестать «распространять чушь».

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