ПФР перестал платить пенсию живому пермяку, решив, что он умер

Пенсию вернули, но на две тысячи меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) мужчине перестали платить пенсию, так как в ПФР его посчитали мертвым. Для 38-летнего инвалида пособие — единственный источник дохода. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«В Пермском крае мужчина перестал получать пенсию. Пенсионный фонд решил, что он уже умер», — сообщает telegram-канал.

Пенсионер Александр Трошков потерял речь после инсульта. Государство назначило мужчине пенсию в размере 14 тысяч рублей. Половина пенсии уходит на алименты детям от первого брака, на остальную часть он живет с женой. Однажды семья пошла за продуктами в магазин, попыталась расплатиться картой Трошкова, но она оказалась заблокированной. Причиной блокировки было указано — смерть клиента.

После разбирательств выяснилось, что информация в банк пришла из пенсионного фонда, туда из ЗАГСа. В ЗАГСе супругам сказали, что такой информации не дают. Жена пенсионера Анна поделилась историей в соцсетях, после чего ей позвонили и сказали пост с историей снять. Позже с женщиной связалась пресс-секретарь Пенсионного Фонда по Пермскому краю и сказала, что ошибка была допущена сотрудниками, которых уже наказали. Пенсию мужчине вернули, но на 2 тысячи меньше, чем было ранее. Семья планирует обращаться в прокуратуру и суд.

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