В Свердловской области запустили производство снарядов

Произведены первые тестовые образцы артиллерийских снарядов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Верхнетуринского механического завода (ВТМЗ), который находится на территории Свердловской области, начали производство тестовых образцов корпусов артиллерийских снарядов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе холдинга «Технодинамика», в который входит ВТМЗ.

«В цеху подключено все технологическое оборудование, задействованное в основной производственной линии, ведутся пуско-наладочные работы и изготовление первых образцов тестовых деталей корпусов снарядов», — цитирует ТАСС пресс-службу предприятия.

Сообщается, что стоимость проекта новой площадки составила 400 млн рублей. Запуск обновленной площадки планируется осуществить до конца 2022 года. «Производительность цеха позволит в полном объеме обеспечит серийное производство существующих и перспективных изделий ГОЗ и ВТС», — уточнили в «Технодинамике».

ВТМЗ был основан в августе 1737 года и является одним из старейших на Среднем Урале. В период Великой Отечественной войны предприятие производило артиллерийские, осколочные и бронебойные снаряды, корпуса реактивных снарядов, а также осколочные снаряды.

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