25 января 2022

В Свердловской области запустили производство снарядов

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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, военные, солдаты, армия россии, гильза, артиллерия, холостой снаряд, артиллеристы, солдат, зис-3
Произведены первые тестовые образцы артиллерийских снарядов Фото:

На территории Верхнетуринского механического завода (ВТМЗ), который находится на территории Свердловской области, начали производство тестовых образцов корпусов артиллерийских снарядов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе холдинга «Технодинамика», в который входит ВТМЗ.

«В цеху подключено все технологическое оборудование, задействованное в основной производственной линии, ведутся пуско-наладочные работы и изготовление первых образцов тестовых деталей корпусов снарядов», — цитирует ТАСС пресс-службу предприятия.

Сообщается, что стоимость проекта новой площадки составила 400 млн рублей. Запуск обновленной площадки планируется осуществить до конца 2022 года. «Производительность цеха позволит в полном объеме обеспечит серийное производство существующих и перспективных изделий ГОЗ и ВТС», — уточнили в «Технодинамике».

ВТМЗ был основан в августе 1737 года и является одним из старейших на Среднем Урале. В период Великой Отечественной войны предприятие производило артиллерийские, осколочные и бронебойные снаряды, корпуса реактивных снарядов, а также осколочные снаряды.

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На территории Верхнетуринского механического завода (ВТМЗ), который находится на территории Свердловской области, начали производство тестовых образцов корпусов артиллерийских снарядов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе холдинга «Технодинамика», в который входит ВТМЗ. «В цеху подключено все технологическое оборудование, задействованное в основной производственной линии, ведутся пуско-наладочные работы и изготовление первых образцов тестовых деталей корпусов снарядов», — цитирует ТАСС пресс-службу предприятия. Сообщается, что стоимость проекта новой площадки составила 400 млн рублей. Запуск обновленной площадки планируется осуществить до конца 2022 года. «Производительность цеха позволит в полном объеме обеспечит серийное производство существующих и перспективных изделий ГОЗ и ВТС», — уточнили в «Технодинамике». ВТМЗ был основан в августе 1737 года и является одним из старейших на Среднем Урале. В период Великой Отечественной войны предприятие производило артиллерийские, осколочные и бронебойные снаряды, корпуса реактивных снарядов, а также осколочные снаряды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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