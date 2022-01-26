В свердловском онкодиспансере ввели карантин из-за COVID

В онкоцентре выписку пациентов временно приостановили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четырех отделениях свердловского онкологического диспансера ввели карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников и пациентов. Выписка больных из медучреждения приостановлена. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«В свердловском онкологическом диспансере ввели карантинные меры в 1-м, 4-м, 5-м и 11-м отделениях. Выписку пациентов временно остановили. Также на время карантина отменили операционный день. Пока непонятно, когда ситуация вернется в обычное рабочее русло, но все эпидемические меры приняты», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. Там посоветовали обратиться в оперштаб. В региональном оперштабе подтвердили информацию. «В областном онкологическом диспансере действительно зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Однако речи о закрытии медучреждения не идет. Приостановлена госпитализация в четыре отделения из 40. В случае выявления заболевания у пациентов, нуждающихся в перегоспитализации для лечения коронавирусной инфекции, их маршрутизируют в профильные клиники, специализирующиеся на терапии COVID-19. Ожидается, что штатная работа отделений возобновится уже в ближайший понедельник», — отметили в оперштабе.

Ранее URA.RU писало, что свердловское управление Роспотребнадзора потребовало от руководства областного онкодиспансера отчитаться о случаях заражения ковидом среди медицинского персонала и пациентов. Информация о том, что в медучреждении произошла вспышка коронавирусной инфекции, появилась 26 января на URA.RU.

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