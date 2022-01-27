Пермячка отсудила у ПФР пенсию за 8 месяцев

За 8 месяцев у пермячки накопилось более 102 тысяч неполученной пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермячка отсудила у Пенсионного Фонда России невыплаченную страховую пенсию. Об этом говорится в документе на сайте Ленинского районного суда Перми. Пенсионерке не переводили положенные выплаты около восьми месяцев.

«Суд решил: исковые требования удовлетворить. Возложить обязанность на государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации произвести выплату страховой пенсии по старости за период с 26.11.2018 г. по 11.07.2019г», — сообщается в решении. Сумма невыплаченного государственного обеспечения составила более 102 тыс. рублей.

Ранее пенсионерка уже обращалась в суд, так как не могла добиться выплаты положенной ей страховой пенсии в связи с большим стажем работы. Пенсионный фонд после решения суда назначил женщине страховую пенсию с 11.07.2019. Однако пермячку это не удовлетворило, так как пособие стали выплачивать не с даты подачи заявления (как положено по закону), а с даты решения суда, поэтому она снова обратилась в госучреждение. Женщина также попыталась взыскать процент с ПФР за отсутствие выплат и моральный ущерб, однако суд эти требования не удовлетворил.